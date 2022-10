Route du Rhum 2022 - Relevez le grand défi « Photo Jump » au pavillon Radio France

Vous souhaitez participer à cette grande chaine humaine, relier virtuellement les villes de Saint-Malo et de Pointe-à-Pitre ? Inscrivez-vous via le formulaire en ligne ci-dessous et relevez le défi. Vous repartirez avec votre cliché réalisé par notre photographe professionnel présent au pavillon Radio France sur le village de la Route du Rhum 2022.

Je me lance, je fais le grand saut

Remplissez le formulaire en ligne et validez. Un mail de confirmation vous sera alors adressé, vous devrez le présenter à notre photographe présent au Pavillon Radio France. A vous de réaliser votre Grand Saut !

