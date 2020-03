S'occuper à la maison durant le confinement : les jeux vidéo

Qu'ils soient sur console ou sur ordinateur, les jeux vidéo sont tendances en ce moment à la maison ou dans l'appartement. On a testé Mario Kart 8 et les Sims 4.

Mario Kart sur console

Le premier est plutôt familial sur console de jeux, le second va occuper vos soirées car vous allez pouvoir vous-même créer des personnages en confinement sur ordinateur !

On commence avec Mario Kart. On peut jouer à deux, on choisi un personnage, un véhicule voiture, moto et un circuit. Pour les personnages il y a un dinosaure trop mignon Yoshi, Mario, Luigi, une princesse et Marie avec sa bouille de toutou. J'adore.

On a testé, à la maison, Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch et vous pouvez brancher cette console portable sur la télé pour voir les circuits en grand. Parmi les pistes, les maps comme on dit, un univers fait de fromage, un volcan, une épopée dans le désert ou dans la jungle, ça va vite, ça se bouscule, on peut collectionner des champignons pour aller plus vite et dépasser les autres et là … et là je gagne … je fini premier alors que je n'ai pas joué à ça depuis longtemps. Je vous ai pas dit Mario Kart ça existe depuis 1992 et visiblement on ne perd pas la main.

Les Sims sur ordi

Pas de perdants avec les Sims 4 sur PC pour vous occuper à la maison en simulant un confinement, ça passe le temps. Les Sims c'est un jeu de simulation qui existe depuis 20 ans. L'idée c'est de créer des familles ou un seul personnage c'est possible, vous choisissez le look et les vêtements.

Vous achetez un terrain et vous construisez une maison en respectant un budget. Si vous faites travailler vos personnages vous pourrez avoir des sous pour rajouter des objets.

Sauf que là je mets mes Sims en confinement donc pas de boulot. On reste à la maison et comme dans la vrai vie, peinture, cuisine, ordinateur et même téléphone portable pour occuper vos Sims. Vous pouvez leur laisser l'autonomie de leur intelligence artificielle mais le mieux c'est quand même de les surveiller comme le lait sur le feu sinon c'est eux qui peuvent mettre le feu.

Petite astuce pour Mario Kart ou pour les Sims il existe de nombreuses vidéo de Youtubers qui maîtrisent super bien et qui vous donnent des astuces. Alors on n'a jamais le temps c'est vrai, enfin sauf en ce moment, évidemment !