💖💐🌹 Saint-Valentin : gagnez votre bouquet de fleurs avec... Cuculpidon ! 🌹💐💖

Cette année, pour la Saint-Valentin, France Bleu Besançon vous présente… Cuculpidon ! !

💖 France Bleu Besançon et Aquarelle célèbrent la Saint-Valentin 💐🌹

Toute la journée de ce mardi 14 février, Cuculpidon vous pose la question... cucul !

- Quel est le cadeau le plus pourri qu’il/elle vous ait offert ?

- Quelle est sa petite manie que vous aimeriez le/la voir perdre ?

- Quel est son défaut à corriger le plus vite possible ?

- Quelle initiative pourrait-il/elle prendre qui soit votre plus beau cadeau ?

- etc...

Et si l’un et l’autre avez la même réponse, c’est gagné !… à vous le bouquet de fleurs Saint-Valentin !

L'amour, le couple, la vie... La Saint-Valentin France Bleu Besançon vous couvre de bouquets toute la journée du 14 février ! © Getty - AlonzoDesign

Pour tenter votre chance, c'est tout simple !

Pour tenter votre chance, inscrivez-vous dès maintenant, au standard France Bleu Besançon (03-81-833-111) ou en message privé via notre page Facebook !

😍 Mardi 14 février, jouez avec nos Questions Cuculpidon ! 😘

🌹 Remportez votre bouquet Saint-Valentin 🌹

Toute la journée du mardi 14 février, et après avoir pris soin de vous confirmer votre inscription et votre sélection, nous vous appelons à l'horaire convenu. Nous vous posons la Question Cuculpidon chacun à tour de rôle, et si vos réponses respectives matchent, c'est gagné !

Rassurez-vous, on est là aussi pour vous aider... et avoir le plaisir de vous gâter !