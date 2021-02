Saint-Valentin : gagnez votre finger duo et votre coffret macarons Tentations et Mignardise à Serres-Morlaàs

A l'occasion de la Saint-Valentin, gagnez votre pâtisserie finger duo Tentations et Mignardises à Serres-Morlaàs et votre coffret de délicieux macarons. Jouez aux au jeu "Les petits cupidons" du lundi 8 au vendredi 12 février tout au long de la journée en écoutant France Bleu Béarn Bigorre.

A l’occasion de la fête des amoureux, Tentations et Mignardises à Serres-Morlaàs vous présente sa collection de finger duo, de délicieuses pâtisserie à choisir et à partager à deux. Pour la saint valentin (fête le à deux) et choisissez votre (moitié) de finger of course ! Tentations et Mignardises vous propose trois choix possibles et plusieurs combinaisons. Tout d'abord, un finger désir au biscuit chocolat, croustillant chocolat praliné et crémeux chocolat. Vous préférerez peut-être votre finger Eros, un biscuit moelleux amande et son suprême de vanille aux éclats de caramel beurre salé. Ou encore, le finger cupidon, un biscuit chocolat, croustillant chocolat praliné, caramel onctueux à la framboise, crémeux chocolat lait et chocolat noir. Un vrai délice à choisir pour un moment de gourmandise à partager à deux.

Gagnez aussi votre coffret de délicieux macarons Tentations et Mignardises, avec vos parfums préférés et des parfums originaux : chocolat au lait-passion, chocolat-piment d’espelette, pistache, caramel-beurre salé, praliné, chocolat au lait-cacahuètes, spéculos, agrume-cointreau, framboise, yuzu, chocolat, mangue citron-vert, vanille, yuzu-abricot. Un régal !

Chez "Tentations et Mignardises" à Serres-Morlaàs, tout est fait maison !

C’est en proposant des cours de pâtisserie à des particuliers que l’idée a émergé de faire redécouvrir la pâtisserie artisanale (Chez Tentations et Mignardises tout est home made !). Tout a commencé avec le macaron décliné sous différentes saveurs avec ces deux gammes : printemps-été et automne-hiver. Après 6 ans d’existence, l’activité a pris son essor et propose à destination des particuliers et des professionnels : des Entremets, mille-feuille, royal, Mogador, des gâteaux de saisons, mignardises, gâteaux de voyage, et des pièces événementielles pour fêter chaque occasion. Tentations & Mignardise veut se montrer innovant au travers d’événements tout au long de l’année et notamment la Saint-valentin.

Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre, gagnez votre pâtisserie finger duo et votre coffret macarons "Tentations et Mignardises" en jouant du lundi 8 au vendredi 12 février