Saint-Valentin : un week-end prestige en amoureux à la Thalasso Roz Marine à Perros-Guirec à gagner ! 💕

A gagner dans le jeu de 8h40 le mardi 14 février 💕💕💕

Thalasso Resort Roz Marine Perros-Guirec

Votre week-end prestige en amoureux à la Thalasso Resort Roz Marine à Perros-Guirec

Bienvenue dans la maison Roz Marine à Perros-Guirec : sérénité, authenticité et charme s’unissent pour vous inviter à un voyage sensoriel et émotionnel iodé hors du commun.

- 1 dîner (entrée, plat, dessert) à l’Haliotis pour 2 personnes

- 1 nuitée en chambre Argoat (vue jardin) pour 2 personnes

- 1 massage de 25 min pour 2 personnes

- 1 petit déjeuner (buffet) pour 2 personnes

- Accès illimité À L’Espace Zen pour 2 personnes incluant le Parcours Marin & Celtique & l’accès à la salle de fitness

Validité : 31/12/23 hors vacances scolaires

C'est tout neuf ! Ouverture le 1er mars 2023

Thalasso Resort Roz Marine Perros-Guirec : le jardin d'hiver

L’Haliotis

L'Haliotis : restaurant gastronomique Thalasso Resort Roz Marine à Perros-Guirec

Sublimation des trésors de la mer et explosion de saveurs. Le Chef vous propose un voyage hors du temps, une cuisine humble, épurée et généreuse déclinée suivant les saisons, les récoltes et la générosité de la mer. Notre terroir dans tous ses états. Le Bar-Lounge vous accueille dans une ambiance cosy et tamisée et vous offre une sélection de cocktails et spiritueux à déguster près de la cheminée.

Vous partirez en voiture de luxe BMW pour le week-end en partenariat avec l'Open Quimper Bretagne Occidentale et Latitude Automobile Quimper

Latitude Automobiles est votre concession BMW à Quimper. Toute l'équipe s’attache au quotidien à vous présenter les modèles de la gamme BMW et à vous apporter une qualité de prestation et de service optimale.

Valable dans la limite des 400 km. Sous réserve d'être titulaire d'un permis de conduire depuis plus de trois ans et avoir plus de 21 ans.

Vous choisirez votre voiture de luxe et irez la chercher chez Latitude Automobiles concessionnaire BMW à Quimper