Vos 2 places pour tester la nouvelle attraction du Futuroscope, samedi 25 juin : Chasseurs de tornades

Avez-vous l'âme d'un aventurier ? Aimez-vous les sensations fortes ? Réservez votre samedi 25 juin, car ça risque de secouer. Grâce à France Bleu Poitou, vous serez les premiers à tester la nouvelle attraction du Futuroscope "Chasseurs de Tornades".

Vous plongerez au cœur d'un écran LED circulaire, le plus grand d'Europe, avec des effets spéciaux et des scènes en live. Tout ça sur une plateforme qui monte, descend, s'incline et tourne. Une expérience unique au monde.

Chasseurs de Tornades, une attraction immersive mêlant décors réels et spectacle vivant. Fumée, vraies flammes, projections de pluie, huit énormes ventilateurs s’occupant du vent... L’immersion dans la tornade est totale. Il va vous falloir du courage pour l'affronter.

Si vous êtes-vous prêts à défier les éléments et à pénétrer au cœur d'une tornade déchaînée, inscrivez-vous pour remporter vos 2 invitations.