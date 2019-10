Savez-vous jouer aux quilles Classic ?

A ne pas confondre avec le bowling. Le principe des quilles Classic est bien plus ancien et plonge ses racines dans l'Antiquité. Direction le quillier d'Erstein, près de Strasbourg, pour découvrir ce jeu.

Erstein, France

Depuis l'Antiquité, l'homme s'est amusé à renverser des morceaux de bois, d'abord avec des pierres, puis une boule de bois, sur la terre battue, des pistes en bois, des pistes en asphalte... Un jeu qui a évolué au fil du temps, pour finir dans la version actuelle, avec des quilles en plastique, des boules en plastiques sans trous (les joueurs nés avant 1963 ont encore droit aux boules avec trous) et des pistes synthétiques, dans une salle de quatre pistes : le quillier. La constante, c'est le nombre de quilles, neuf.

L'origine du jeu de quilles

Les quilles Classic sont pratiquées uniquement en Alsace et en Côte d'Or, un héritage de l'ancien Saint-Empire germanique (la pratique est courante en Allemagne et dans les pays de l'Est, en Italie et un peu en Espagne). Le premier club alsacien date des années 30.

Ce jeu a essaimé par la suite dans toute la France et est à l'origine d'autres formes de jeux de quilles. En 1957, les jeux de quilles - Classic, bowling, quilles de six, quilles de huit, quilles de neuf, quilles Schere, quilles St Gall et quilles au maillet - sont regroupés sous une même fédération nationale, la FFBSQ (Fédération Française de Bowling et Sports de Quilles) et donc reconnus comme sport en tant que tel.

Aujourd'hui se disputent des championnats départementaux, nationaux et internationaux de quilles Classic. Ce sport est également reconnu par le Comité International Olympique.

Les règles du jeu de quilles Classic

Le principe du jeu est simple, il faut renverser le maximum de quilles, dans un temps imparti, pour faire le maximum de points.

Un match de quilles Classic se joue à deux contre deux, sur quatre pistes. Chaque joueur joue deux manches par piste. Une manche, c'est 30 coups en 12 minutes chrono. 15 coups pleins : à chaque lancé les neuf quilles reviennent. Puis 15 coups de déblayage : il faut lancer jusqu'à faire tomber toutes les quilles. Le but final étant de comptabiliser le maximum de quilles tombées.

Ce seront donc 240 lancers pour une durée de match de 2 heures environ. Qui a dit que les quilles, ce n'est pas physique ?

Et non, ce n'est pas du bowling !

Le bowling est apparu bien plus tard. Et ce sont bien les quilles Classic qui sont à l'origine du sport américain exporté dans le monde entier après-guerre.

Ce sont les émigrants européens qui ont ramené le jeu de quilles dans leur nouvelle patrie au 18e siècle. Après des débordements autour des paris - certains ont tout perdu - le jeu à neuf quilles a été interdit par la Constitution américaine. Et comme toute loi se contourne, a été par la suite créé le jeu à 10 quilles. Le bowling était né !

Le sport de quilles Classic vous intéresse ?

Dans le Bas-Rhin sont en fonction huit quilliers que se partagent une vingtaine de clubs. Vous trouverez des salles à Seltz, Beinheim, Uberach, Strasbourg, Erstein. Dans le Haut-Rhin, c'est à Colmar et à Kaysersberg que vous trouverez des pistes.

A Erstein, par exemple, ce sont quatre clubs qui se partagent l'utilisation du quillier mis à disposition par la commune. Tout le monde peut jouer aux quilles, homme, femme, enfant, de 7 à 97 ans ! Une école de quilles pour l'initiation des jeunes et l'accueil des scolaires est organisée chaque mercredi.

► Toutes les infos sur le site du Comité Départemental de Bowling et Sports de Quilles du Bas-Rhin

Le club ANO Erstein, qui nous a reçu pour ce reportage, s'entraîne chaque vendredi soir, à la salle polyvalente Herinstein à Erstein à partir de 18h. Vous êtes cordialement invités à venir découvrir cette pratique et la convivialité qui l'accompagne, le club est toujours à la recherche de nouveaux licenciés !

Saviez-vous que Wolgang Amadeus Mozart était adepte de ce jeu ?

L'illustre compositeur et musicien s'est essayé au jeu de quilles chez des amis à Vienne. C'est lors d'une partie de quilles jouée durant l'une de ses visites, que Mozart a une inspiration musicale et compose son Trio K498 dit «Trio des quilles». C'est ainsi, qu’au détour d’un jardin fleuri, la Musique «Classique» se trouve réunie avec le sport de quilles «Classic», pour jouer une même partition, celle des quilles. (anecdote racontée par Jacques Merle).

Mes remerciements à Jacques Merle, président de la Ligue Régionale de Bowling et Sport de Quilles du Grand Est pour ses explications, au club ANO Erstein et à tous ses membres présents ce soir là pour leur participation et leur accueil.