Finale d'On cuisine ensemble : un beau livre de recettes du terroir à gagner !

Et ce vendredi 26 février, il s’agit du livre Sébastien, le cuisinier à vélo.

Pédaler, rencontrer et cuisiner, le trio gagnant

Dans ce fabuleux ouvrage richement illustré, Sébastien Formal, jeune passionné de cuisine, met en valeur les joyaux culinaires de notre beau pays.

Durant un an, il a tout quitté pour entamer un Tour de France culinaire à vélo. Il désirait aller au plus près des produits et de leurs producteurs. Les terroirs font partie des choses de la vie qui le font vibrer depuis tout petit, déjà.

Une des recettes du livre - LAROUSSE

Son parcours l'a emmené à la découverte de restaurateurs, castanéiculteur, éleveur porcin..., de Borrèze (en Dordogne) à Lampaul-Plouarzel (Finistère) en passant par Tardinghen (Pas-de-Calais).

Se liant d'amitié avec ceux qu'ils rencontraient, il travaillait le jour sur l'exploitation qui l'hébergeait et le soir, cuisinait les spécialités locales en compagnie de ses hôtes.

Un beau livre et de bonnes recettes

Sébastien a compilé toutes ces rencontres et expériences particulières dans un bel ouvrage atypique de 254 pages. Le livre est édité par Larousse.

Outre une présentation de chaque exploitant et de chaque région concernés, le livre propose une sélection de 50 plats locaux présentés sous forme de fiche contenant une photo alléchante et la recette.

Une page très détaillée du livre - LAROUSSE

Un ouvrage idéal si vous aimez cuisiner et êtes curieux de nature. Les photos, prises par Aimery Chemin, sauront, sans nul doute, vous convaincre de tester chaque recette.

