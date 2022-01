Séjournez pendant deux nuits dans un domaine eurois

Située dans l'Eure, cette ancienne dépendance d’abbaye, nichée dans un parc de 3 hectares, est une chambre d'hôtes tenue par des passionnés.

Originaires de la côte normande et plus particulièrement des environs d’Etretat, les propriétaires, Sandrine et François, ont décidé de réaliser leur rêve : faire de cette demeure un lieu de partage et de bonheur, offrant bien-être et convivialité. C'est ainsi qu'est né Le Prieuré des Fontaines.

Moderne et ancien s'allieront dans votre chambre - Le Prieuré des Fontaines

Avec des chambres et suites intégralement rénovées, confortables et agréablement décorées disposant chacune d'une salle de bain privative, vous pourrez vous retrouver dans une ambiance cocooning.

Au jardin, vous apprécierez le calme d’une nature préservée au sein d’un vaste parc arboré propice à la détente et à la promenade.

Verdure et farniente au programme - Le Prieuré des Fontaines

La piscine couverte et chauffée (d’avril à octobre) ainsi que des bains de soleil disposés en différents endroits du jardin offrent une opportunité devenue rare : oser la paresse et prendre du temps uniquement pour soi.

En fonction des saisons ou de la météo, après vos nuitées, deux petits-déjeuners sains et variés vous serons offerts et pourront être pris dans la salle à manger ou dans la véranda.

Petit-déjeuner complet et élaboré par vos hôtes au lendemain de votre nuitée. - Le Prieuré des Fontaines

Alors cela vous dit ? Pour tenter de remporter ce séjour, jouez en direct au 50 Chrono de 11h à 12h sur France Bleu Cotentin en appelant le 02 33 23 13 23.

Bonne chance à tous !