Séjour au ski & forfait remontées mécaniques à Arèches-Beaufort, à gagner pour la finale du dimanche 20 mars !

Les vacances d'hiver sont à peine terminées que déjà, France Bleu Champagne-Ardenne vous propose de recommencer en vous offrant un séjour au ski et son forfait de remontées mécaniques en Savoie, et plus précisément à Arêches-Beaufort !

Une station pleine de charme

La station d'Arêches-Beaufort est parfaite pour tous les séjours, quelle que soit la période où vous vous y rendez, tant les activités sont variées : ski, raquette, stand-up paddle, randonnée, chasse au trésor, soirée d'observation astronomique, yoga, parapente ou encore nuit en igloo... il y en a pour tous les goûts et tous les âges, ou presque !

Et il n'y a pas que les activités sportives qui font le sel de la station d'Arêches-Beaufort : le tourisme et la gastronomie y sont également prépondérants !

Le domaine d'Arêches-Beaufort, qui est à la clé de la finale du 5/5 du dimanche 20 mars ! - © Office du tourisme d'Arêches-Beaufort

De magnifiques paysages, des montagnes et des cols à perte de vue, des étendues d'eau et, côté douceurs locales, l'opportunité de goûter au Beaufort, au grataron ou encore au pormonier ! Vos papilles, comme vos yeux, n'en reviendront pas !

Le séjour offert à l'antenne

Le séjour comprend une semaine de location pour 2 personnes, ainsi qu'un forfait remontées mécaniques.

Ce magnifique séjour est donc à gagner lors de la finale du 5/5 dans Circuit Bleu : Côté Jeu, qui aura lieu le dimanche 20 mars.

Pour tenter votre chance, rien de plus simple ! Du lundi au vendredi, dès 11h, jouez à Circuit Bleu : Côté Jeu en appelant le 0.809.400.500 (prix d'un appel local) afin d'être le gagnant du jour et ainsi affronter les autres gagnants le dimanche 20 mars, jusqu'à l'ultime final entre les deux meilleurs candidats ! Un seul restera en lice... et il repartira avec le séjour au ski et le forfait de remontées mécaniques à Arêches-Beaufort. Et si c'était vous ?