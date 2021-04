Séjourner dans un hôtel de luxe à Saint-Malo c'est le bonheur avec un grand B

Le Grand Bé à Saint-Malo :

Le Grand Bé est un lieu chargé d’histoire puisqu’avant d’être métamorphosé en hôtel en 2018, ce bâtiment emblématique a abrité un Palais de justice, la Sous-Préfecture puis l’Hôtel des impôts.

Le Grand Bé, bâtiment ancien au design résolument contemporain, vous accueille sous "la Nasse" une création exceptionnelle de l’architecte d’intérieur Philippe Lucazeau réalisée au cœur de l'atrium de l'établissement.

Au sein de l'hôtel se trouvent un tout nouvel espace bien-être, un restaurant de qualité et une terrasse végétalisée pour profiter du soleil et un bol d'air marin.

Le nom de l'hôtel est un clin d'œil à l'île du même nom située à l'embouchure de la Rance, au pied des remparts où repose le célèbre écrivain né à Saint-Malo, François-René de Chateaubriand.

L'espace bien-être de l'hôtel Le Grand B à Saint-Malo

Votre séjour à l'hôtel Le Grand B de Saint-Malo :

Vous serez logés 1 nuit dans une chambre supérieure élégante et raffinée, équipée de lit grande taille et d'une salle de bain privative. TV écran plat, plateau de courtoisie, peignoirs, produits d'accueil seront à votre disposition.

Vos petits-déjeuners seront servis dans le restaurant de l'hôtel avec au menu : des viennoiseries artisanales, des confitures locales "Les confitures de Raphaël" préparées à St-Coulomb à 10km de St Malo et du miel du Littoral Malouin, entre autres.

Lors de ce week-end vous pourrez profiter de promenades sur les remparts et dans les ruelles commerçantes de la cité corsaire, de la Grande Plage du Sillon avec ses 3 km de sable blanc ou de la plage de Bon Secours avec sa piscine naturelle et vous balader sur les sentiers le long de la côte d'Émeraude.

L'hôtel de luxe Le Grand B à Saint-Malo

Pour gagner ce luxueux séjour d'une nuit en chambre supérieure pour deux personnes petits-déjeuners compris, jouez en direct sur France Bleu Cotentin au 50 Chrono de 11h à midi du 19 au 23 avril.

Notez que ce séjour est valable hors juillet et aout, ponts et jours fériés.