Des cadeaux à gagner en écoutant votre radio

Le 6/9 de France Bleu Provence : « La météo des Balcons »

Réveillez-vous en douceur avec Philippe Richard et donnez la météo de votre commune à l’antenne entre 6h et 7h pour gagner un cadeau France Bleu Provence (spectacles, goodies, bon d'achat...)

10h à 11h : « Circuits Bleu - Côté Saveurs Méditerranéennes »

Toutes les recettes méditerranéennes avec les chefs de Provence et les auditeurs. Chaque jour partagez votre recette à l’antenne, échangez vos secrets de cuisine avec nous.

Tous les participants sont inscrits au tirage du vendredi pour gagner un bon d achat de 200 euros Santafoo, une application de livraisons d’excellents produits sur Marseille !

Deux entrepreneurs passionnés et épicuriens, Laurent Salet et Wassim Bassil, se connaissent depuis 20 ans et lancent SANTAFOO une application de livraisons de courses d'excellents produits. Ils choisissent de lancer l'application à Marseille et d'interroger les 2000 premiers clients, de faire les ajustements nécessaires. La version finale voit le jour en juin 2022.

SANTAFOO facilite la vie et aide à mieux consommer avec une jolie vision anti-gaspillage et écologique (livraison en vélo électrique). En un clic on se fait livrer les courses 2 heures après sur un créneau de 1 heure gratuitement, ou en un quart d'heure pour 2,5€. Très à l'écoute de leurs clients et fournisseurs, l'application compte aujourd'hui 500 références (producteurs locaux autour de Marseille, et start-up françaises ayant une conscience écologique) et compte évoluer.

11h à 12h : « Circuits Bleu - Côté Jeu … Je crains dégun »

Du lundi au vendredi, jouez au quiz de culture générale et provençale avec Cédric Frémi, quatre questions pour quatre candidats. Chaque jour, le meilleur score gagne un cadeau France Bleu Provence.

Les meilleurs scores de la semaine sont inscrits au grand tirage du vendredi pour gagner un weekend bien-être à la montagne à Isola 2000 :

Une nuit pour 2 personnes à l' Hotel DRUOS 3 étoiles à Isola 2000

Deux forfaits journée pour profiter du domaine skiable d' Isola 2000

Deux entrées balnéothérapie offertes par l'institut BEAUTYFLO

Un libre accès à toutes les activités bien-être durant le week end ainsi qu'au spectacle du samedi 14 janvier 2022 à 20h30 " Je lâche prise pour de bon"

(Validité samedi 14 et dimanche 15 janvier 2023 lors du Festival Bien-être Isola 2000 )

Un des plus beaux domaines des Alpes du Sud! - Isola 2000

18h à 19h : « C’est bon pour le moral ! »

Et si on prenait la vie du bon côté ? Une heure pour oublier les tracas du quotidien. Partagez votre bonne humeur en participant au jeu « Vrai ou Faux » et marquez un maximum de points.

Chaque participant gagne, à l'occasion de Cheval Passion du 18 au 22 janvier, un séjour à Avignon comprenant :

Deux entrées générales pour accéder au salon le samedi 21 janvier

pour accéder au salon le samedi 21 janvier Deux entrées générales pour accéder au salon le dimanche 22 janvier

pour accéder au salon le dimanche 22 janvier Deux places en loge VIP pour le Gala des Crinières d’Or du samedi 21 janvier à 20H30

du samedi 21 janvier à 20H30 Une nuit d’hôtel chambre double avec petit déjeuner samedi 21 janvier

chambre double avec petit déjeuner samedi 21 janvier Un badge pour stationner le véhicule au parking VIP de ChevalPassion

le véhicule au parking VIP de ChevalPassion Deux bons pour un repas au Cabaret Équestre

au Cabaret Équestre Deux entrées pour la visite du Palais des Papes (en centre-ville d’Avignon).

L’image de Cheval Passion est aujourd’hui indissociable d’Avignon, et partout en Europe les cavaliers connaissent le « Salon équestre d’Avignon ». © Radio France

19h à 20h : « 100% OM »

Pour tout savoir sur l'Olympique de Marseille, c'est sur France Bleu Provence ! L'OM côté cœur avec tous les passionnés et supporters de l'Olympique de Marseille, invités par Laurent Menel et Omar Keddadouche. Chaque jour, partagez votre avis, répondez aux questions et gagnez votre inscription pour le tirage du vendredi.

À gagner cette semaine : deux invitations pour le match OM/Lorient le dimanche 15 janvier.

C'est complet ! Pour la 13e fois consécutive, les Olympiens recevront le FC Lorient dans un Orange Vélodrome. © Radio France - Stéphanie DEFRANCE

Le Week-end 10h à 11h : « À la recherche de la Cigale d’Or »

Pour retrouver la Cigale d'Or cachée quelque part en Provence, résolvez les énigmes proposées chaque samedi et dimanche à 10h.

Cette semaine un cadeau France Bleu Provence, si vous trouvez la ville ou le village, et si vous trouvez le lieu exact (musée, château, parc…) vous gagnez votre Cigale d'Or fabriquée par la Faïencerie Louis Sicard .

