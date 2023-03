France Bleu Cotentin vous offre un séjour de détente en pleine nature !

Niché au cœur de la Suisse Normande, le Domaine de la Pommeraye est une étape mêlant tourisme et bien-être dans un environnement boisé des plus agréables. Brut et paisible, cet ancien haras du XVIIIe siècle a su traverser le temps et s’offrir une nouvelle vocation : le besoin de prendre le temps et de se laisser aller à la détente et à la rêverie…

Le confort, l’espace, le silence, la détente sont les mots qui définissent le mieux Le Domaine de la Pommeraye et ses chambres de charme, chics et cosy. Vous êtes ici chez vous pour décompresser et oublier, le temps de quelques heures ou quelques jours, le stress de votre quotidien. Vous ne pensez qu’à vous et vous pouvez enfin vous détendre, dans un cadre unique et chaleureux.

Chambre spacieuse, confortable et chaleureuse pour permettre de prolonger cette belle journée au vert !

Après votre nuitée, le petit-déjeuner est inclus : vous pourrez ainsi déguster des produits locaux soigneusement sélectionnés pour vous. Une manière agréable de bien commencer une journée consacrée à votre bien être !

L'espace Spa du Domaine de la Pommeraye vous propose des programmes de soins sous forme de menus en demi-journée, à la journée et le temps d’un séjour en week-end ou en semaine. Vous avez le choix entre différents massages, soins du corps et du visage réalisés par des techniciennes Spa et esthéticiennes diplômées.

Vous pourrez profiter du hammam ou du sauna en version privatisée pour parfaire votre séjour de détente et de relaxation.

Au Domaine de La Pommeraye, tout est sensation d’espace et de sérénité. Tout est calme et intimité.

La piscine peut, elle aussi, être privatisée pour une durée de 30 minutes.

Découvrez ce lieu unique, empreint de charme et d’authenticité, en immersion complète dans la nature normande.

Pour tenter de gagner ce séjour, rdv du lundi au vendredi entre 11h et 12h avec le Ptêt Bin Quiz sur France Bleu Cotentin. Pour participer ? Rien de plus simple ! Appelez le 02 33 23 13 23 pour vous inscrire :)

Modalités : Une nuitée ainsi qu'un parcours de soins privatifs pour deux personnes au Domaine de la Pommeraye (Calvados)

« Nous sommes vos hôtes & vos guides, pour que l’Instant… au Domaine de la Pommeraye soit pour vous un délicieux fragment d’éternité ! » Yann & Hervé, les propriétaires