Pour le dernier mois de compétition, France Bleu en partenariat avec Canard PC vous fait découvrir un jeu de rôle en équipe où chaque personnage joue un rôle crucial. Découvrez dès maintenant le quatrième et ultime jeu en compétition, Solasta: Crown of the Magister, de Tactical Adventures.

"Solasta: Crown of the Magister" en compétition pour le Prix France Bleu du Jeu Vidéo

Solasta : Crown of the Magister en compétition pour le Prix France Bleu du Jeux Vidéo 2021

"Solasta : Crown of the Magister" de Tactical Adventures

Solasta : Crow of the Magister est un CRPG (computer role-playing game) développé par les studios indépendants français Tactical Adventures. Le jeu propose une aventure en équipe unique, une personnalisation complète des personnage et garantit des heures de jeu inspirés de l’esprit des jeux de plateau.

Le monde dynamique et mystérieux inclut des éléments de verticalité, permettant aux joueurs d’utiliser stratégiquement leur environnement. Les joueurs peuvent alors préférer les attaques à distance à partir d’un point surélevé, ou s’enfoncer dans les puits et les cavernes pour découvrir ce qui s’y cache. Dans Solasta : Crown of the Magister, la lumière est pour les joueurs un outil nécessaire à l’exploration des donjons ainsi qu’une arme contre les créatures qui les peuplent. Mais prudence, cette même lumière peut causer leur perte en trahissant leur position, les laissant vulnérables à ces créatures des ténèbres.

Solasta : Crown of the Magister en compétition pour le Prix France Bleu du Jeux Vidéo 2021 - © Tactical Adventures

Plongez-vous dans un univers épic complètement incroyable et créez votre propre histoire avec Solasta : Crown of the Magister de Tactical Adventures.

Sur France Bleu

Retrouvez la présentation du jeu samedi 11 décembre dans l'Happy Hour présenté par Benoît Prospero et Géraldine Mayer entre 18h et 19h sur France Bleu avec une chronique dédiée au Prix France Bleu du Jeu Vidéo avec Xavier Penin, directeur gameplay et narratif du studio français Tactical Adventures.

Le 18-19 du samedi 13 novembre