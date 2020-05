Chaque matin à 6h40 et 7h40 (week-end), France Bleu Lorraine met en lumière un artisan ou producteur mosellan agréé Qualité MOSL et vous propose de remporter un lot offert par celui-ci.

Soutenez vos producteurs et artisans locaux et gagnez vos paniers Qualité MOSL

Le talent des mosellans est sans limite !

S’appuyant sur la marque partagée « MOSL Moselle Sans Limite », l’agrément Qualité MOSL porte les valeurs de qualité et d’origine.

Qualité MOSL vous permet de reconnaître les acteurs qui œuvrent sur le territoire mosellan et privilégient les circuits courts, les productions locales et les savoir-faire propres au territoire.

Découvrez les producteurs et artisans près de chez vous

Chaque jour, à 6h40 (semaine) et 7h40 (samedi-dimanche), nos animateurs et animatrices mettent en lumière un artisan, un producteur ou un restaurateur proche de chez vous. Savoir-faire de qualité, origines des produits, méthodes de fabrication, spécialités : vous saurez tout sur les meilleurs produits mosellans.

Gagnez votre cadeau 100% mosellan

Rendez-vous à 8h40, pour jouer et tenter de gagner votre cadeau offert par les artisans, producteurs et restaurateurs mosellans agréés Qualité MOSL.

Une seule chose à faire : écoutez France Bleu Lorraine et appelez le 03 87 52 13 13 dès que l'animateur.trice vous invite à le faire !

Qualité MOSL c'est 221 producteurs et artisans engagés

Qualité MOSL permet de reconnaître les acteurs œuvrant sur le territoire mosellan, privilégiant les productions et les savoir-faire locaux de qualité. Il garantit au consommateur une transparence totale et une information claire sur l’origine des matières premières et les méthodes de fabrication. En tant qu’agrément unique, il s’applique aux différents réseaux mosellans afin de porter une image commune.

L'artisan/producteur du jour

Lundi 11 mai : Jacques Alexandre de la Maison Alexandre de Boulay pour leur spécialité, les Macarons de Boulay.

Maison Alexandre à Boulay Copier

Mardi 12 mai : Aurélie Gérard de la Boulangerie Gérard & Fille à Fouligny pour leur spécialité, le pain cuit au four à bois.

Boulangerie Gérard & Fille à Fouligny Copier

Mercredi 13 mai : Mélanie Demange pour la Distillerie de Mélanie à Marieulles pour leur spécialité, l'eau-de-vie de mirabelles de Lorraine.

Distillerie de Mélanie à Marieulles Copier

Jeudi 14 mai : Hubert Hottier de la Ferme de Neufchef pour leur production et vente de produits laitiers de brebis, viandes ou encore œufs.

Ferme Hottier de Neufchef Copier