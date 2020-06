Spécial Fête des Pères | 1 Coffret Séjour à l'Hôtel de la Plage Relais & Châteaux à Plonévez-Porzay à gagner !

Spécial Fête des Pères le 21/06/20

L’Hôtel de la Plage vous accueillera dans le respect des règles sanitaires en vigueur à partir du 19 juin 2020

Le "Blind Test" à 8h40 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut trouver les 3 chansons diffusées sur France Bleu Breizh Izel. La ou le plus rapide à donner les bonnes réponses gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 19/06/20 avec 1 Coffret Séjour pour deux personnes à l'Hôtel de la Plage Relais & Châteaux à Plonévez Porzay à gagner !

Hôtel de la Plage Relais & Châteaux à Plonévez-Porzay

Le séjour comprend pour 2 personnes :

L'hébergement en chambre double

Le menu 4 Plats (Entrée, 1 Plat, Plateau de Fromages, Dessert - hors boissons)

Les petits déjeuners

Conditions d'utilisation : validité toute la saison 7/7, hors période du 15 juillet au 30 août. Il restera juste à charge la taxe de séjour de 1.45€ par personne.

Exemple de Menu inclus dans le coffret Les menus évoluent avec l’inspiration et la saisonnalité des produits

L'œuf Parfait, Maquereau Grillé, Écume de Betteraves et Balsamique, Sabayon Vin Jaune

ou

Les Grosses Langoustines en Deux Textures, l'Une en Gelée, l'Autre en Chapelure Asiatique, Artichauts Déclinés

ou

Foie Gras Mi-Cuit, Gelée de Canard, Déclinaison Mangue, Macaron Gourmand, Infusion Romarin

----------

Selle d'Agneau Cuite au Sautoir Sous une Croute d'Herbes, Farz, Céleri Parfumé à la Truffe

ou

Tronçon de Barbue, Déclinaison de Carottes d'Antan, Menthe, Cromesquis de Couteaux, Beurre d'Agrumes

ou

Saint-Pierre en Suprême, Association Girolles, Cerises, Coquillages à l'Ail, Croustillant de Pommes de Terre Déclinées, Emulsion Vadouvan

ou

Pigeon Cuit sur Coffre, Petits Pois Citronnelle Framboise, Nem de Légumes et Cuisses Confites, Jus Paysan

----------

Fromages Affinés (Trois fromages au choix dans notre sélection)

----------

Soufflé Fraise, Sorbet Rhubarbe

ou

Douceur Pralinée, Noisette, Chocolat Lait "Pureté 35%"

ou

"Sphère Surprise", Pommes, Lambig, Miel, Ganache Vanille

Au restaurant gastronomique de l’Hôtel de la Plage, déjeuner et dîner prennent des allures d’expérience pleine nature ! Confortablement installés dans la belle salle à manger, vous profitez d’une vue panoramique sur la plage et l’océan. A marée basse, le sable ondulant s’étend à perte de vue ; à marée montante, écoutez le murmure des vagues, qui peuvent effleurer le muret de pierre.

Hôtel de la Plage - Relais & Château à Plonévez-Porzay

Là, goûtez la cuisine raffinée et créative du chef Yoann Noël qui compose pour vous une partition gastronomique entre terre et mer très savoureuse. Crustacés, coquillages et poissons d’une fraîcheur extrême côtoient viandes et volailles de Bretagne, le tout accompagné de légumes de la région. Harmonie parfaite entre plaisir des yeux et de l’assiette !

L’Hôtel de la Plage vous accueillera dans le respect des règles sanitaires en vigueur à partir du 19 juin 2020

Pendant toute la saison, l'Hôtel de la Plage vous propose des menus et des plats à emporter, tous les samedis jusque fin juin et plusieurs fois par semaine à partir du 1er juillet 2020. Le menu change toute les semaines.

Informations et détails des plats et des menus sur www.plage.com

Exemple de menus à emporter à 35€

Croustillant de Langoustines, Légumes du Moment, Jus de Carcasses Crémé et Relevé au Safran

Mignon de Porc au Thym Cuit Lentement, Mousseline de Pommes de Terre au Parfum de Truffe, Garniture Printanière, Jus Corsé

Moelleux au Chocolat, Cœur Dulcey Coulant, Crème Anglaise

Tout l’été, et comme chaque année, aux beaux jours, l’équipe vous proposera des grillades à la Plage, à déguster sur la terrasse, ouvert à tous !

Hôtel de la Plage - Relais & Château à Plonévez-Porzay

Présentation Hôtel et chambres :

Les pieds dans l’eau, à Plonévez-Porzay, dans le Finistère, l’Hôtel de la Plage se niche dans une anse aussi discrète que superbe. A vous la vue directe sur la plage immaculée avec pour toile de fond le vaste Océan. A vous l’air iodé, les camaïeux de roses de la bruyère, ces paysages bretons sauvages et intacts et ce petit goût du large grisant ! Entre granit et hortensias, sous un ciel changeant aux couleurs magiques, l’Hôtel de la Plage vous accueille pour un séjour 100% mer et détente.

Refuge romantique pour les couples, plage et activités pleine nature pour les familles…

En week-end, pour des vacances en Bretagne, à l’occasion d’une halte sur les routes de France, bienvenue à l’Hôtel de la Plage.

L'Hôtel de la Plage est membre des Relais & Châteaux

L’Hôtel possède 18 chambres et 1 suite, 13 d’entre elles sont orientées sur la mer, laissez vous bercez par le murmure des vagues, confortablement installés dans le petit salon de votre chambre après une baignade dans la piscine extérieure chauffée.

Elles sont spacieuses et toutes équipées de lit king size.