Stade de Reims/RC Lens : gagnez vos places et votre Pass VIP pour assister au choc sportif du dimanche 8 mai !

Stade de Reims d'un côté. RC Lens de l'autre. Le choc promet d'être intense, dimanche 8 mai, entre le 8è et le 12è au classement de Ligue 1. Les deux équipes bien qu'éreintées par leur récent parcours, veulent finir la saison, en beauté. On vous offre vos places et votre Pass VIP pour ce match !

La saison 2021 de Ligue 1 touche à sa fin et les équipes se préparent aux derniers affrontements. C'est ainsi que, dimanche 8 mai, le Stade de Reims, 12è au classement, recevra le RC Lens qui, lui, se situe à la 8è place. Deux équipes au niveau similaire, toutes deux fortement motivées pour clore leur saison en beauté sur une victoire.

Wuilker Farinez, Yannick Cahuzac, Jean-Louis Leca et leurs collègues viendront-ils à bout des Champenois ? Rien n'est moins sûr car Oscar Garcia a su motiver ses hommes depuis le dernier match à domicile : Yunis Abdelhamid, Thomas Foket, Wout Faes... sont prêts !

Et vous, est-ce que vous l'êtes ? On vous propose d'en être certain en assistant à ce match, dimanche 8 mai, dès 15h ! Pour cela, rien de plus simple : il vous suffit de gagner vos places ou mieux, votre Pass VIP, directement en écoutant l'antenne !

Pour jouer et repartir avec vos places, écoutez le 6-9 et 100% Stade de Reims entre 18 et 19h. Dès que les places ou la sélection pour le Pass VIP sont mis en jeu, composez le 03.26.48.2000 (prix d'un appel local). Et le tirage du Pass VIP aura lieu vendredi 6 mai, entre 18 et 19h.

Prêts ? Téléphonez !

Et... bonne chance à tous les amoureux du ballon rond !