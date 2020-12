Réalisée par Jon Favreau, avec dans le rôle clé du Mandalorien, l’acteur Pedro Pascal, la série est un véritable tremplin pour Disney + qui a vu les abonnements s’envoler grâce à elle. Produite impeccablement, utilisant des techniques d’effets spéciaux et de tournage révolutionnaire, chaque saison compte 8 épisodes, et la seconde saison est en cours de diffusion sur la plateforme.

Star Wars et Le Mandalorien: toute une série de jouets Copier

Coup de génie de Disney et des auteurs, une créature qui a fait parler internet : c’est celui qui est appelé l’enfant dans la série, qu’on avait surnommé à tort à son apparition Baby Yoda. C’est vrai qu’il emprunte les traits de la créature verte Yoda, et qu’il semble lui aussi maîtriser la force. Sauf qu’on ne sait pas si "l’enfant" est le descendant de maître Yoda, ou si il fait simplement partie de la même espèce de créatures. En revanche, il a fait fondre de mignonnerie les fans, et Disney l’a évidemment bien compris, en le déclinant en jouet.

Le Mandalorien, et l'Enfant. Capture d'écran Disney + - Disney

Petit bijoux de technologie, Hasbro propose une version animatronique de « L’enfant », version très réaliste, avec plus de 25 combinaisons de sons et mouvements. On lui touche le dessus de la tête pour activer des bruits de joie et d'excitation, des rires et des babillements. La figurine peut bouger la tête de haut en bas, remuer les oreilles d'avant en arrière et ouvrir et fermer les yeux, et bien sûr, utiliser la Force.

L'enfant, figurine animatronique Hasbro © Radio France - Nicolas Bedin

Notez qu’il existe également des versions moins couteuses de L’Enfant, sans toutes ces fonctionnalités, ainsi que des peluches, ou encore des figurines pop de chez Funko, à un prix plus abordable. Justement, du côté des figurines Pop, le choix autour des personnages de la série The Mandalorian et des personnages Star Wars est pléthorique, les collectionneurs seront ravis !

Une figurine Pop de chez Funko, de la série The Mandalorian © Radio France - Nicolas Bedin

Enfin, Lego propose aussi des boites de construction autour de l’univers de la série. Vous pourrez par exemple construire votre version de « l’enfant » en briques, mais aussi, l’impressionnant vaisseau spatial de Din Djarin, alias le Mandalorien. Et pour les plus courageux, 3200 pièces à assembler, pour une des scènes les plus mythiques de l’épisode 4 de Star Wars, la scène de la Cantina, rencontre de Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi et Han Solo. Une cantina hyper bien reproduite par Lego, dans les couleurs sable de la planète Tatooine. On y retrouve le bar, et les personnages cultes de la scène, en version Lego. La boite est réservée tout de même à un public adulte par Lego, pas forcément à cause de la difficulté de la construction, mais surtout parce que c’est un jouet d’exposition, voire de collection.

La cantina Star Wars, proposée par LEGO, 3187 pièces, et 21 figurines, est un très bel objet d'exposition pour les plus grands. © Radio France - Nicolas Bedin

Enfin, si vous préférez une immersion totale dans l’univers STAR WARS, notons la sortie d’un Escape Game tout droit venu d’une autre galaxie, proposé par UNLOCK ! Le jeu est un pur Escape Game, qui comprend 3 aventures STAR WARS dans lesquelles vous incarnerez au choix des rebelles, des contrebandiers ou des agents impériaux. Chaque partie dure environ une heure, et c’est accessible à tous à partir de 10 ans.