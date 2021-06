Tauxigny : chez WDK Groupe Partner, on prépare déjà Noel 2021

Implanté à Tauxigny et à Reims, le groupe WDK Groupe Partner opère sur 5 pôles d’activité : Grandes et Moyennes Surfaces, Grandes Surfaces Spécialisées et Distributions Spécialisées, Détail, Export et E-commerce. Présent dans plus de 45 pays, WDK Groupe Partner est devenu un acteur reconnu par la filière de distribution du marché du jouet français, grâce à ses 250 collaborateurs, et à ses 20 000 m2 de surfaces d'entrepôts, repartis sur ses deux plateformes logistiques, à Reims, et Tauxigny, en Touraine.

Réunion de travail chez WDK Partner Group afin de sélectionner les jeux et les jouets qui seront proposés dans les magasins clients du groupe © Radio France - Nicolas BEDIN

Avec près d'un an d'avance, les équipes de WDK Groupe Partner sélectionnent déjà les jouets qui seront proposés aux distributeurs clients du groupe. Il s'agit pour les équipes de comprendre et prévoir avec une longue avance quelles seront les tendances attendues par les enfants. Ainsi, les équipes se réunissent et anticipent les tendances, afin de proposer les meilleurs jouets aux magasins de jouets clients.

"Les enfants ont toujours cette surprise à nous montrer qu'un produit est exceptionnel, alors qu'on ne l'avait pas vu " Céline, Cheffe de produits catégorie mixte, WDK Groupe Partner.

Les tendances qui se dessinent sur la fin d'année : les jouets Pat Patrouille devraient être très demandés, grâce en autre aux film sorti cet été, mais également Harry Potter, Super Mario, Pokémon qui fête ses 25 ans, les Barbie seront également très prisées, ainsi que les toupies BeyBlade.

Le showroom de WDK Partner Group © Radio France - Nicolas Bedin

Revu complètement il y a quelques années, WDK Groupe Partner propose un showroom qui permet à tous les clients de se rendre compte de la taille, et du rendu des produits. Divisé en 3 univers -les produits permanents, l'été, et les produits de Noël-, le showroom est en pleine effervescence, et accueille les responsables des magasins clients, afin qu'il passent commande, et se fournissent en prévision des prochaines échéances. Le showroom est pour l'occasion privatisé pour chaque client, afin de préserver la confidentialité des échanges et des commandes de chaque magasin ou chaine de magasins.

WDK partner Group édite aussi des jeux sous sa propre marque WIDYKA, des jeux qui sont des créations des équipes du groupe. © Radio France - Nicolas Bedin

Les effets de la pandémie.

Les confinements successifs ont modifié le marché du jouet. Toutefois, une tendance de fond se confirme pour la fin de l'année 2020, c'est l'engouement pour les jeux de société. En effet, les Français ont ressenti le besoin de jouer entre amis ou en famille. Jeux d'apéritifs, ou puzzle ne sont donc pas morts, au contraire. De plus, WDK Groupe Partner est aussi présent sur ce marché des jeux de société, car le groupe développe aussi ses propres jeux de société, grâce à sa marque "WIDYKA!". C'est donc à Tauxigny, en Touraine, que sont nés des jeux qui sont devenus des grands classiques, dont "Because Potatoes", "1 Bouse, 2 Vaches", "Tic Tap Taupes", "Dé Dingues" et plus récemment "Happy-Na-Ta". En tout c'est une dizaine de jeux et autant de succès. Et durant les confinements, WDK Groupe Partner a mis en place un concours permettant à des particuliers d'envoyer leurs idées de jeux de société. Et ce sont 3 projets qui ont été retenus à travers la France. Trois jeux qui verront bientôt le jour et se retrouveront dans les rayons des magasins de jouets de l'hexagone.

Enfin, WDK Groupe Partner vient de lancer il y a un an une marque de jeux de plein air, une marque qualitative, qui voit le jour cet été.

A Tauxigny, les allées de WDK Partner Group sont garnies de jouets en préparation des fetes de fin d'année qui se préparent parfois avec plus d'un an d'avance. © Radio France - Nicolas Bedin

Un peu d'histoire...

WDK Groupe Partner est issu de la fusion de plusieurs entreprises régionales, spécialisées dans la distribution de jeux et jouets, la plus ancienne remontant à 1957. C’est en 1991 que ces grossistes répartis sur l’ensemble du territoire français donnent naissance au groupe Partner Jouet. Près de 20 ans plus tard, Partner Jouet change de nom et devient WDK Groupe Partner afin de marquer un tournant dans sa stratégie. le groupe propose aussi sa propre enseigne de distribution, sous l'enseigne "Jouets SAJOU".