Tentez de gagner votre séjour pour deux non loin d'Honfleur

Vous séjournerez dans l'établissement Le Clos de Grâce niché sur les hauteurs d'Honfleur. La propriété s'étend sur 8 hectares pour vous offrir luxe, calme et volupté. Avec vue sur le jardin, toutes les chambres disposent d'un coin salon avec télévision et d'une salle de bains privative pour une parenthèse intimiste et bucolique.

Calme et volupté au programme dans une chambre à la fois luxueuse et champêtre - Stéphane Leroy

Situé à seulement 2km d'Honfleur, surnommée la "Cité des peintres", vous pourrez profiter d'un paysage verdoyant et arboré. L'établissement vous servira par ailleurs un petit-déjeuner continental après votre nuitée.

Le petit-déjeuner vous sera proposé dans une ambiance chaleureuse - Stéphane Leroy

Le Clos de Grâce vous propose l'accès gratuit à sa piscine intérieure : chauffée à 30° toute l'année, elle est idéale pour faire quelques longueurs. Un espace fitness de très grande qualité ainsi qu'un hammam et une salle de relaxation est également à votre disposition. Vous pouvez même réserver une séance de massage si vous le souhaitez pour vous garantir un moment de détente optimal !

Accordez-vous une pause au bord de la piscine intérieure chauffée - Stéphane Leroy

