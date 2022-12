Terminer l'année en beauté avec un séjour à la neige ? Ecoutez France Bleu Poitou !

C'est à Cauterets que nous vous invitons cette semaine, ce sera notre ultime cadeau de fin d'année : une semaine à deux pour profiter de la neige dans cette station familiale où vous pourrez faire du ski alpin au Cirque du Lys ou vous adonner au ski nordique au Pont d'Espagne.

Avec toute l'équipe de Cauterets nous vous offrons vos forfaits pour 6 jours et votre hébergement sur la même durée, hors période de vacance scolaire. Préparez les bonnets et les gants ! C'est cette semaine jusqu'au vendredi 30 décembre 2022 qu'il faut nous appeler au 05 49 60 20 20 à onze heures pour répondre au premier questionnaire en 4 points et atteindre la manche décisive : la manche thématique, clé du séjour.

Un bain en eaux chaudes aux Bains du Rocher. - Office de tourisme de Cauterets

Entre deux journées de ski ou de raquettes, aurez-vous le temps de profiter du spa thermal des bains du Rocher ? Vous déciderez sur place mais nous vous offrons également deux entrées pour savourer les bienfaits de ce bain en eaux chaudes : bassin intérieur et extérieur en toute saison à 34° + le hammam et le sauna.

Alors rendez-vous à onze heures pour préparer votre semaine à Cauterets, un séjour valable jusqu'au 23 avril 2023. Bonne chance !