Thionville j'achète: gagnez votre bon d'achat de 50€ à dépenser chez les commerçants thionvillois

Dans le cadre du projet « Action Cœur de Ville », la Ville de Thionville, l’association des commerçants l'APECET et le Crédit Mutuel Thionville les Alliés ont injecté près d'un demi-million d'euros dans l'économie locale afin de booster la reprise économique et soutenir les commerçants du centre ville de Thionville.

L'opération "Thionville j'achète" a été mis en place début juin et compte déjà 40 000 € de bons d'achats vendus !

Gagnez vos bons d'achat de 50 €

Et pour relancer votre porte-monnaie, France Bleu Lorraine s'associe à la ville de Thionville et vous offre votre bon d'achat de 50€ à dépenser chez les commerçants partenaires du centre ville.

Thionville, j'achète : comment ça marche ?

Vous achetez vos bons d'achat qui seront automatiquement bonifiés de 10% de leur valeur initiale. Par exemple vous dépensez 9€ pour un bon d'achat d'une valeur de 10€, 45€ pour une valeur de 50€.

Il n'y a pas de limite de montant et les bons sont valables jusqu'au 31 décembre 2020. Ces bons sont cumulables avec les promotions proposées par les commerçants...et donc valables en période de soldes !

Ensuite, rendez-vous chez les commerçants partenaires (magasins, cafés, restaurants, tourisme, services...) pour les dépenser comme bon vous semble, en faisant l'appoint si besoin.

Comment se procurer ces bons d'achats ?

Achat en ligne sur le site Thionville j'achète avant de les récupérer à l'Office de Tourisme, place Anne Grommerch à Thionville. Vous pourrez aussi choisir de les recevoir par courrier mais les frais d'envoi seront à votre charge

sur le site Thionville j'achète avant de les récupérer à l'Office de Tourisme, place Anne Grommerch à Thionville. Vous pourrez aussi choisir de les recevoir par courrier mais les frais d'envoi seront à votre charge Achat sur place dans les bureaux de l'APECET (association des commerçants), rue Neuve à Thionville.

Soutenez vos commerçants locaux

A ce jour, plus de 130 commerces (liste régulièrement mise à jour) sont d'ores et déjà partenaires de l'opération. Que ce soit dans le domaine de la beauté (salon de coiffure ou de soins); du prêt-à-porter, chaussures et accessoires; des restaurants, cafés ou hôtels; des opticiens, photographes et auto-écoles; ou encore les métiers de bouche, des épiceries aux boucheries en passant par les traiteurs ou cavistes.