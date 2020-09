Toquicimes : gagnez un weekend privilège pour 2 personnes en tout compris

Toquicimes, l’événement qui met en lumière la gastronomie de montagne fait son retour du 16 au 19 octobre pour sa 3e édition. Ouvert au grand public et entièrement dédié à la cuisine alpine, gagnez un weekend privilège pour 2 personnes à Toquicimes.

Dégustations, ateliers, défis, conférences, concours, un programme gourmand et convivial.

Des chefs prestigieux seront au rendez-vous pour partager leur expérience ainsi que le candidat français de la Team France Bocuse d’Or, Davy Tissot, tout juste de retour des qualifications européennes en Estonie.

Inscrivez-vous pour le tirage au sort et tentez de gagner une weekend privilège pour deux personnes comprenant l'hébergement et la restauration pour assister à Toquicimes le samedi 17 et le dimanche 18 octobre.

A vous de jouer

France Bleu Pays de Savoie sera en direct de Toquicimes samedi 17 octobre, de 10h à 12h.

