Tour de France Féminin : Rendez-vous à Lure pour la dernière étape !

France Bleu Belfort Montbéliard installe ses studios à Lure ce dimanche pour une matinale spéciale Tour de France Féminin à l’occasion de la dernière étape Lure/La Super Planche des Belles Filles.

Vivez les coulisses et les préparatifs de cette journée décisive au cœur de l’évènement entre 7h et 10h Esplanade Charles de Gaulle en présence de nombreux invités locaux passionnés et supporters du Tour ! On vous attend nombreuses et nombreux pour encourager les filles du Tour et déposer votre bulletin dans l’urne pour tenter de gagner par tirage votre VTT Bianchi Duel d’une valeur de 700 euros offert par les Cycles des 1000 Etangs (à Mélisey).

A dimanche à Lure et vive le Tour de France Féminin !