Protégez vos oreilles avec le bus du Tour Essentiel de prévention santé et gagnez votre enceinte portable

Le Tour essentiel CCMO Mutuelle du bus de prévention santé s'arrête chez vous du 6 au 17 juin. Pour sa 12ème édition, le Tour essentiel vous invite à protéger vos oreilles.

Durant deux semaines, le bus s’arrêtera dans 10 villes des Hauts-de-France et de Normandie. À bord du bus aménagé, de 10h00 à 18h00, vous pourrez réaliser des tests auditifs, rencontrer un audioprothésiste pour lui poser toutes les questions que vous souhaitez et bénéficier de ses conseils.

Dans trois villes du Tour, Beauvais, Amiens et Compiègne, la CCMO propose un atelier prévention « Acouphènes, comment rebondir ? ». Un spécialiste reviendra sur les symptômes associés aux acouphènes et leurs incidences sur la vie sociale et la santé. Il donnera des conseils et des techniques pour mieux vivre avec ce trouble auditif. Atelier sur inscription en ligne.

Si vous ne pouvez vous déplacer, vous avez rendez-vous le mardi 13 juin de 18h à 19h pour la conférence en ligne « Bien vivre avec des acouphènes » . Vous pourrez poser toutes vos questions. Inscrivez-vous sur internet.

Le Tour Essentiel est ouvert à tous, gratuit et sans inscription, de 10h à 18h. Dates de la tournée :

Mardi 6 juin - Compiegne Place de l’Hôtel de ville

Place de l’Hôtel de ville Mercredi 7 juin - Creil Place Carnot

Place Carnot Jeudi 8 juin - Soissons Place Fernand Marquigny

Place Fernand Marquigny Vendredi 9 juin - Chambly Place Charles de Gaulle

Place Charles de Gaulle Samedi 10 juin - Saint Quentin Parking Noël Regnier

Parking Noël Regnier Mardi 13 juin - Arras Grand’Place

Grand’Place Mercredi 14 juin - Abbeville Place Max Lejeune

Place Max Lejeune Jeudi 15 juin - Amiens Rue des 3 cailloux

Rue des 3 cailloux Vendredi 16 juin - Le Havre Parvis Saint Michel

Parvis Saint Michel Samedi 17 juin - Beauvais Place de l’Hôtel de ville

Gagnez votre enceinte portable Sony

France Bleu Picardie et CCMO Mutuelle vous offrent une enceinte portable Sony. Pour participer au tirage au sort, répondez au quiz et inscrivez vos coordonnées sur le formulaire ci-dessous entre le 5 et le 17 Juin.