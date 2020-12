Toy Story : depuis 25 ans, une histoire des jouets

Toy Story, coproduit par les studios PIXAR et DISNEY, a permis de récolter près de 362 millions de dollars de recettes dans le monde. Il a reçu des critiques très positives qui saluent à la fois l'innovation technique de l'animation et la qualité du scénario.

Toy Story, 25 ans dans l'histoire des jouets Copier

Et cette année, on fête les 25 ans de la sortie de TOY STORY. Ce qui n’a évidement pas échappé à Disney, ainsi qu’aux fabricants de jouets. En effet, les jeunes spectateurs de l’époque sont devenus des adultes, et pour certains même des parents. Et quoi de mieux pour nous faire craquer sur des jouets que la nostalgie du temps passé ?

Evidemment, le jouet que tous les enfants, mais aussi les plus grands, on rêvé d’avoir, c’est Buzz l’éclair. Et même si le film est américain, il est possible de regarder du côté des éditeurs de jouet français. Lansay par exemple, propose des jouets bien connus depuis les années 70 en France. Le fameux mange-disque par exemple. Et bien cette année, Lansay propose un Buzz l’éclair plus vrai que nature, qui parle, et réagit même à la voix ! Comme dans le film, il se laisse tomber par terre lorsqu’on l’avertit que quelqu’un arrive et reste silencieuse jusqu’à ce qu’on lui dise que la voie est libre. D’ailleurs, ce Buzz l’éclair interactif a remporté le Grand Prix du Jouet 2019 dans la catégorie figurines interactives. Il mesure 30 cm de haut, ce qui est la taille réelle du personnage de Buzz dans le film.

Buzz l'Eclair par Lansay © Radio France - Nicolas Bedin

Plus abordable peut être, Disney-Pixar propose des peluches de tous les personnages du film, des versions plus simples des figurines, mais aussi des costumes pour incarner les personnages, le classique Monopoly dans sa version Toy Story, sans oublier quelques boites de Lego, qui permettront aux enfants de construire quelques véhicules du film, et reproduire les scènes cultes du long métrage d’animation.

Une peluche Toy Story - Wall-E éditée par Disney © Radio France - Nicolas Bedin

Même 25 ans après, la magie de TOY STORY n’est pas prête de s’éteindre !