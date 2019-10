Un Aixois remporte un million d'euros au tirage de l'Euromillions

Aix-en-Provence, France

Derrière le comptoir, Laurent Papaconstantino s'active. Une clé dans une main, il répond à une question d'un employé. Puis retourne préparer la commande d'un client. Dans ce petit magasin du centre commercial La Pioline, on retouche les chaussures, on reproduit les clés et on restaure le cuir.

Plusieurs clients attendent leur commande. D'autres sont juste venus retirer un ticket de loto. Car depuis quatre ans, on peut aussi y acheter des tickets de la FDJ. Et même gagner... Le 4 octobre, la chance a sourit à un client. Sur le ticket Euromillions, le code était gagnant.

Laurent Papaconstantino est directeur commercial d'Inter Service Minute. C'est la première fois qu'un de ses clients remporte autant. "A plusieurs reprises, des personnes ont gagné plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'euros. Mais jamais autant !"

Deux gagnants dans les Bouches-du-Rhône en 2019

Avant Aix-en-Provence, c'est à Marseille qu'un gagnant a remporté un million d'euros. C'était en début d'année. D'après la Française des Jeux, les deux chanceux ont été les seuls à gagner autant d'argent en une seule fois dans les Bouches-du-Rhône, cette année. Mais l'identité du dernier est toujours inconnue.

Dans le centre commercial aixois, Laurent Papaconstantino affirme qu'il ne connaît pas l'heureux gagnant. "Je ne sais pas du tout qui est cette personne... Pour le moment, il n'est pas venu se manifester mais peut-être qu'il va passer nous le dire !" Mais peut-être préfère-t-il rester anonyme, pour plus de tranquillité.