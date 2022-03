Un amiénois construit les studios de France Bleu Picardie dans Minecraft

Le défi lui avait été lancé en direct, et il l’a fait ! Le streamer Zedh74, originaire d’Amiens, a construit les studios de France Bleu Picardie dans le jeu Minecraft. C’est même tout le bâtiment « Le St Alban » qu’il a reproduit avec ses commerces, son hôtel et ses habitations. Et c’est très réussi ! Merci Zedh74 pour le clin d’œil ;)

Regardez la construction de nos studios en vidéo !

Il aura fallu 3 vidéos et plus de 10h pour construire les studios de France Bleu Picardie et les bâtiments qui les entourent. Un sacré boulot mais le résultat est bluffant !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Tout cela s’inscrit dans son « Projet Amiens »

Originaire d’Amiens, Zedh74 s’est lancé dans le projet dingue de reconstruire la capitale picarde dans le jeu Minecraft. De la cathédrale à la citadelle en passant par la tour Perret et la gare, il fair vivre en live sur Twitch ses chantiers virtuels. Son nouveau projet : l’hôtel de Berny.