Un cadeau exceptionnel cette semaine dans Embarquement Immédiat à 11h

Du lundi 6 septembre au vendredi 10 septembre écoutez France Bleu et tentez de vous qualifier pour remporter une boîte de Lego collector. France bleu Lorraine et CAS'BRICK vous offrent le Caroussel, un immanquable pour les collectionneurs.

Pour les férus de la célèbre petite brique danoise, rendez-vous sur l'antenne de France Bleu pour remporter le Caroussel, une boite de Lego Creator collector, 2670 pièces. Cette boite n'est plus éditée par Lego et donc réjouira tous les petits et grands collectionneurs.

Comment jouer ?

Pour vous qualifier pour le tirage du vendredi : c'est très simple.

Le caroussel de LEGO CREATOR - LEGO

Résolvez l'énigme d'Embarquement Immédiat entre 11h et 12h. Celui qui remportera le caroussel sera désigné parmi les gagnants de la semaine.

En partenariat avec Cas'Brick

Rendez-vous les 10 et 11 septembre de 10h à 18h au foyer culturel Gérard-Léonard de Saint-Max où l'association Cas'Brick réunira ses membres pour le 2-ème édition de son exposition Lego. Florant 10 ans partagera avec vous sa passion pour Harry Potter, Aurélie et Arnaud reprendront le thème des monstres quand à Stephane il nous réserve la surprise.

Pour parfaire encore cette exposition, le gagnant de la saison 1 de "Lego Master" Sébastien Sitebane sera présent. Le dimanche de 10h à 18h il sera là afin de partager son expérience avec le public et il pourra répondre à toutes vos questions.

Sébastien Mauvais a terminé grand vainqueur de la première édition de Lego Masters, sur M6. Avec son coéquipier David Aguilar Amphoux, il a remporté la finale de l’émission le 12 janvier 2021 - ©Wlad SIMITCH/M6

En plus de l'exposition une tombola sera organisée et une vente de pièce neuves détachées ou en boite se fera sur place.

Côté pratique :

L'accès à l'exposition se fera avec le pass sanitaire. entrée 3€ et gratuit pour les moins de 5 ans