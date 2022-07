Cet été, France Bleu Champagne Ardenne vous gâte

Le bouchon en or

Pour cet été, nous vous avons concocté un jeu aux petits oignons. Les règles sont simples, 4 candidats entre 11h et 12h. Les bouchons sautent, les questions fusent et les cadeaux tombent. Le candidat qui aura le plus de point repartira avec le cadeau. Mais attention, à n'importe quel moment du jeu, le super bouchon en or peut tomber !

Il est temps de vous présenter les super cadeaux que nous vous avons préparé pour cet été !

Europa Park

Ce cadeau comprend 4 invitations famille Europa Park pour l'espace aquatique Rulantica.

Les mascottes d'Europa-Park à la conférence de presse de lancement de la saison estivale 2022. © Radio France - François Chagnaud

Spectacle la Cassine Robin des bois

Ce cadeau comprend 4 repas (hors boisson), la visite des coulisses, la rencontre des artistes et bien sûr, le spectacle robin des bois dans le carré OR.

Journée détente au cœur du vignoble pour deux

Cette journée comprend 2 visites du vignoble dans le petit train de Chamery avec dégustation de 3 cépages du Champagne Marchal Degesne et pour terminer la journée en beauté, un repas pour deux Le Comptoir à Bulles à Sacy

Un petit tour dans le vignoble - Michel Jolyot

La SENSEO

Dans le cadre du tour de France Féminin, remportez votre cafetière SENSEO et un pack de 10 cafés.

Une journée au zoo d'Amnéville

Vous aurez la chance de remporter 4 entrées pour le parc zoologique ainsi que 4 déjeuners, idéal pour une journée en famille.

Un séjour cocooning au cœur d'une écurie

Dormir au dessus des écuries, ça vous tente? Cet été, vous aurez la chance de remporter une nuit avec petit déjeuner dans les Gîtes des Ecuries de Chamery ainsi qu'un accès à la piscine.

le gîte au dessus des écuries - les gîtes des écuries

D'autres merveilleux cadeaux sont à venir, restez connectés…

Pour tenter de remporter un de ces fabuleux cadeaux, jouez du lundi au vendredi au bouchon en or entre 11h et 12h au 03.26.48.2000

En attendant, toutes les heures, jouez au double jeu pour gagner un cadeau France Bleu ainsi que la sélection pour le tirage au sort national.