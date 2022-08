Un jeu de l’oie revisité made in Reims

Les dés sont lancés. Le pion atterrit sur la case d’un petit ange, entre les cases du cardinal de Lorraine et le collège des Jésuites. La créature céleste nous explique : “En 1608, les Jésuites ouvrent un collège à Reims”.

Cette mascotte suivra les joueurs tout le long de la partie du jeu de l’oie. Avec les 63 cases qui remplissent le plateau, l’ange retrace l’histoire de la ville, depuis l’époque romaine jusqu’à nos jours.

“L’objectif est de lire le jeu comme une bande dessinée. Donc on raconte des faits connus sur la Cité des Sacres ; de César qui la considère comme la capitale de la Gaule à la construction de la porte de Mars et de son château, ou encore du baptême de Clovis…", décrit Frédéric Garcés, de l’Illustrateur, qui est derrière le concept.

Un exemplaire du jeu de l'Oie - Frédéric Garcés

Je pense que cette façon ludique d’apprendre l’histoire de la ville peut permettre de valoriser le patrimoine rémois - Frédéric Garcés

Les règles sont les mêmes que le jeu traditionnel : arriver le premier au bout des cases. Une petite variante s’ajoute : les textes dans les bulles dessinés ont une importance ! Il faut donc s’en souvenir pour bien répondre aux questions.

“On l’a testé en famille ; on adore y jouer !, s'exclame l'illustrateur. On est des fans de jeux de société, on en achète sans arrêt. C'est un moment de partage et où on peut se déconnecter de nos écrans, comme autrefois..."

Un jeu de société à quatre mains

Frédéric Garcés à gauche et Flory Gary, sa nièce, à droite. - Frédéric Garcés

C’est l’illustrateur Frédéric Garcés et la dessinatrice Flory Gary qui se sont associés pour la confection de ce jeu de l’oie sur l'histoire de Reims. L’homme de 53 ans a souhaité réunir les deux univers qu’il affectionne tant : la bande dessinée et les jeux de société.

Cette volonté de mélanger ses deux passions fait suite à une commande particulière. Lors du confinement, l’Opéra de Reims lui commande alors un jeu de l’oie en bande dessinée sur la construction d’un Opéra. Après un accueil positif, Frédéric Garcés décide de l'adapter pour un nouveau projet. “Je ne suis pas né à Reims, mais quand je suis arrivé en 2000, j’ai été fasciné par la cathédrale. Je l’aime beaucoup et je pense que je ne suis pas le seul.”

Si Frédéric Garcés a participé aux brouillons et à quelques tracés du plateau, la finition des dessins est de la main de sa nièce, Flory Gary. La jeune étudiante de 21 ans réalise d’ailleurs de nombreuses illustrations qui mettent en scène la cathédrale de Reims. Ses œuvres sont disponibles dans plusieurs boutiques de la ville et à l’Office de Tourisme.

Des dessins de Flory Gary © Radio France - Marie-Amélie Masson

Plus d’une soixantaine de précommande

Bien que le jeu concerne la ville de Reims, de nombreuses précommandes proviennent des quatre coins de la France : Limoges, Strasbourg... Frédéric Garcés en est ravi !

Ce sont des gens attachés à l’histoire de la ville de Reims qui a une très grande importance dans l’histoire de la France, bien qu’ils ne soient pas d’ici. - Frédéric Garcés

Le jeu ne sera commercialisé que courant novembre dans les boutiques rémoises. Le temps pour que les deux créateurs puissent réunir assez de financement. Pour mener à bien ce projet, les illustrateurs ont lancé un appel aux dons, sous forme de précommande, via la plateforme participative Ulule.

En deux semaines, ils ont récolté plus de 4 000 euros sur un objectif de 6 000 euros ! L’argent servira à 78 % au coût de fabrication du plateau, le restant sera départagé pour rémunérer les auteurs et la plateforme. Il est possible de donner en choisissant plusieurs prestations. Comptez minimum 33 euros pour le jeu de l’oie et une carte postale dessinée par Flory Gary.