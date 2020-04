Un journal gratuit pour les personnes isolées créé par une étudiante châlonnaise

Cette étudiante s'appelle Romane Jonet. Actuellement en confinement à Châlons-en-Champagne chez ses parents, elle est en temps normal étudiante en design en Allemagne.

Il y a un peu plus d'une semaine, Romane a lancé un journal gratuit solidaire et participatif qu'elle a appelé Bonjours (avec un "s"). Un journal voué à paraître chaque semaine au moins jusqu'à fin mai, et destiné aux personnes isolées n’ayant pas accès à internet.

Bonjours, un journal gratuit pour les personnes isolées créé par une étudiante chalonnaise Copier

Bonjours se veut créatif, il partage des illustrations, des photos, des idées, des bonnes nouvelles, des blagues... que du positif.

4 pages en format A4 noir & blanc pour que l'impression soit facile et peu coûteuse.

Le journal Bonjours est diffusé vers des maisons de retraite, Ehpads, distribué aussi par l'Association EntourAge "Bien Vieillir en Champagne", le dispositif Monalisa, la campagne vous n'êtes pas seul….

plus de 1000 exemplaires distribués pour le premier numéro

Dans le numéro 2 sorti ce lundi, il y un un poème écrit par Lalie, jeune ardennaise élève en CE2, mais aussi une blague, des jeux, une recette de chaussons aux pommes, un lexique pour apprendre des mots de jeunes (que signifie "kiffer" ?).

Si vous êtes un particulier ou une structure intéressée pour partager ce journal chaque semaine à des personnes isolées, inscrivez-vous pour le recevoir par mail et pouvoir l'imprimer et le distribuer bonjoursjournal@gmail.com

L’hôpital d'Épernay cherche des bénévoles

Pour faire suite aux annonces du gouvernement, le Centre Hospitalier Auban-Moët d'Épernay a acté la reprise progressive des visites des familles aux résidents de l'Ehpad le Hameau Champenois. Des visites essentielles pour nos aînés, pour retrouver un contact présentiel avec leurs proches et leurs familles.

Afin que les visites se déroulent dans les meilleures conditions qui soient, le Centre Hospitalier a décidé d'organiser ces rencontres en s'appuyant sur un réseau de bénévoles qui organiseront le roulement des visites et le bon respect des gestes barrières.

Ils tiendront ainsi des permanences de deux à trois heures dans des salles spécifiquement réservées à ces visites.

Chaque visite durera 30 minutes mais un créneau d’1 heure sera nécessaire au bénévole pour procéder à la désinfection à chaque fois de chaque table et des chaises. Le matériel nécessaire et les masques sont fournis.

Le bénévole sera le garant du respect des règles énoncées aux familles, il veillera à ce qu’un espace de deux mètres soit respecté entre chaque personne et à ce qu'aucun objet ne soit remis aux résidents.

Les personnes volontaires pour participer à cette action peuvent se manifester auprès du centre hospitalier Auban-Moët d'Épernay ou sur ce mail benevole@ch-epernay.fr