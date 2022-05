Un long weekend dans un gîte spacieux et calme dans la Vienne à gagner

Le gîte de La Cartonnerie doit son nom à l'activité qui a animé les lieux en bord d'Auxances jusque dans les années 60. Cette semaine nous vous proposons de gagner un weekend de 2 nuitées chez Maude et Baptiste Onillon.

Le salon où vous vous réunirez le soir. - Mélanie Favron

Pour accéder à ce bel espace joliment rénové, jouez avec nous à 11 heures : vous répondez d'abord à 4 questions (culture générale et connaissance du Poitou + autres inspirations liées à l'actualité, au gré de l'humeur...) et ensuite vous donnez tout pendant la manche thématique. C'est la personne qui fait le plus gros score qui part en weekend à La Cartonnerie avec les 8 personnes de son choix.

Deux chambres doubles, dont une avec sa salle de bain privative, une grande chambre avec des lits simples, une salle de bain, une grande cuisine, un salon avec cheminée, un jardin clos près d'un parc...

Rendez-vous à 11heures jusqu'au vendredi 3 juin sur France Bleu Poitou. Bonne chance !