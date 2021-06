Un panier beauté et senteurs à gagner à l'occasion de la Fête des Pères

Bientôt la Fête des Pères ! Pour la finale du dimanche 20 juin, France Bleu Champagne-Ardenne célèbre tous les papas et offre, sur son antenne, un panier beauté et senteurs. Des savons artisanaux, zéro déchet et circuit court, pour un papa tout beau tout propre !