Du 10 au 16 mai, vous avez une occasion exceptionnelle de remporter votre robot pâtissier en écoutant France Bleu Champagne-Ardenne ! On vous explique tout ci-dessous !

Un robot pâtissier compact et qui a tout d'un grand, est à gagner dimanche 16 mai !

Si vous aimez cuisiner et notamment faire de la pâtisserie, le cadeau de la finale du dimanche 16 mai est fait pour vous ! Il s’agit d'un robot pâtissier très complet et parfait pour répondre aux attentes gourmandes les plus poussées...

Compact, le robot pâtissier ne démérite pas pour autant, vu sa praticité, son design, sa polyvalence et sa fiabilité. Il est doté d'un méga bol, idéal pour les "top chefs" et les amateurs de petits plats gourmands.

Un robot très complet

Côté accessoires, le robot pâtissier est bien fourni, puisqu'il dispose d'un batteur sur socle avec fonction pulse, d'un fouet à fils, d'un crochet, d'un bol en acier inoxydable et d'un couvercle anti-éclaboussures.

Un appareil complet, aux accessoires nombreux et solides © Radio France

Côté puissance, on peut compter sur ses 100W et ses 8 vitesses de rotation.

Le robot pâtissier, aussi design que pratique © Radio France

Chaque participant sur l'antenne de France Bleu Champagne-Ardenne durant la semaine du 10 au 16 mai sera présélectionné pour participer au tirage prévu le dimanche 16 mai aux alentours de 11h40.

Comment participer ?

Rien de plus simple ! Il vous suffit d'écouter l'antenne et de nous contacter dès qu'un animateur vous demande d'intervenir en direct. Alors, participez sans attendre et restez bien proche de votre téléphone dimanche 16 mai !

Pour nous joindre, un seul numéro : le 0.809.400.500 (prix d'un appel local) !

Bonne chance à tous !