Un séjour à l'Hôtel Arcé à Saint-Etienne-de-Baigorry est à gagner dans "Ca colle aux basques"

Du lundi 4 octobre au vendredi 8 octobre dans « Ça colle aux basques », on vous offre votre séjour à l’Hôtel Arcé à Saint-Etienne-de-Baïgorry ! Un établissement 4 étoiles, propriété du chef Pascal Arcé, où vous profiterez de 2 nuits dans une chambre avec une vue imprenable sur la rivière et sur les Pyrénées.

Hôtel Arcé à Baigorry

Vous profiterez aussi de 2x2 menus gastronomiques ! La truite est à l’honneur mais l’agneau et le cochon ne sont pas en reste. Vous vous régalerez des immuables pieds de cochon au foie gras, de la truite au bleu ou encore de l’agneau en croûte de thym. Pour gagner ce séjour, à vous de donner un maximum de bonnes réponses dans "Ca colle aux basques" et ainsi devenir notre txapeldun ! On joue ensemble du lundi au vendredi entre 11 heures et midi ! Pour vous inscrire, appelez le 05 59 59 17 17 !