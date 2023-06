Un séjour au Domaine du Theven à Moguériec à gagner avec France Bleu Breizh Izel ! !

Bienvenue au Theven ! Après la rue du Port, au bout de la rue de Pors Misclic, on se gare sur le parking de la plage, on remonte quelques mètres sur le sentier côtier : on entre dans le Domaine du Theven. Là, on est séduit par l'intensité du lieu : au bord de cette côte sauvage, Olivier GUILLOT a créé un véritable Bijou. Que vous veniez simplement boire un verre au bar lounge, savourer un repas soigné au restaurant ou passer un séjour dans un de ces lodges, vous serez conquis par la qualité de l'accueil, le soin apporté au moindre détail et votre sensation de détente sera absolue.

ⓘ Publicité

Domaine Le Theven à Moguériec

A gagner : 1 séjour pour deux personnes 1 nuit en Lodge single Spa + 2 petits déjeuners

Lodge individuel de grand-confort à la décoration soignée implantés dans un jardin botanique avec vue sur mer. Ce cadre exceptionnel vous invite à vous ressourcer le temps d’une nuit, d’un week-end ou plus, avec la mer comme unique horizon

Validité du séjour : (sauf juillet et aout) ouvert jusqu'au 22 octobre (valable 6 mois, prolongeable à l'ouverture mi-mars ! sur réservation si disponibilités)

DESCRIPTION :

24m2 – A partir de 147€ (selon saison)

Douche à l’italienne avec draps de bain, serviettes, tapis de bain (linge renouvelé toutes les 3 nuits pour des séjours de plus de 3 jours)

Chambre :

Literie 2x 90×200 – 2 personnes maximum – dressée en lit double – séparation des lits sur demande en amont

Literie 7 zones de confort avec linge de lit (pour un séjour de plus d’une semaine, renouvellement du linge après 6 nuits)

Équipements :

Sèche cheveux, peignoirs, TV écran plat (via satellite), dressing, WC séparé, VMC, chauffage électrique, WiFi / Coffre fort électronique, Mini-bar, terrasse sur pilotis (et salon de jardin), machine à café Nespresso (2 dosettes), bouilloire, tasses, mugs

Arrivée 15h30 – Départ 10h30

Chien admis uniquement sur accord, avec supplément.