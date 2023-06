Un séjour au parc zoologique de Cerza, cela vous dit ?

Plus de 1500 animaux sauvages vivent paisiblement en semi-liberté sur 78 hectares de forêts et vallons.

Situé à Lisieux dans le Calvados, le Parc Animalier de Cerza est le premier parc de loisirs de Normandie, avec près de 300 000 visiteurs par an. Vous pourrez partir à la découverte de plus de 120 espèces des 5 continents à travers 2 circuits de visite à pied.

France Bleu Cotentin vous offre un séjour 3 jours - 2 nuits en tente safari au cœur de la nature et proche des animaux ! Ce type de logement offre un cadre atypique : d’inspiration africaine, elles offrent aux 5 occupants maximum (2 adultes et 3 enfants) un cadre chaleureux et dépaysant ! En bonus et pour votre confort, le petit-déjeuner vous sera livré à l’hébergement.

La tente safari vous offrira une vaste terrasse sur pilotis avec vue panoramique. - Parc zoologique de Cerza

Vous aurez aussi la chance de bénéficier d'une "rencontre privilège" ! Accompagnés d’un animateur animalier, découvrez ou redécouvrez un animal du parc de manière privilégiée. Une activité inédite pour un séjour authentique !

La "rencontre privilège" vous permettra de faire la connaissance d'une espèce comme le lémurien par exemple. - Parc Zoologique de Cerza

Alors, cela vous dit ? Rien de plus simple ! Il vous suffit de jouer en direct au Ptêt Ben Quiz de 11h à 12h sur France Bleu Cotentin en appelant le 02 33 23 13 23. Bonne chance !

Modalités : SEJOUR 3 JOURS / 2 NUITS au CERZA SAFARI LODGE (hors week-end) pour 5 occupants en TENTE SAFARI - formule petit déjeuner inclus livrés à l’hébergement + 5 entrées parc comprises et valables pendant la durée du séjour + - 1 rencontre privilège

Présentation CERZA et CERZA SAFARI LODGE