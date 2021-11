Un séjour de luxe au Domaine des Prés Verts, ça vous tente ? Relevez le défi avec France Bleu Bourgogne

Venez jouer sur France Bleu Bourgogne entre 11h et 12h dans Côté jeu du lundi au vendredi pour remporter de magnifiques cadeaux. Cette semaine, gagnez un séjour pour deux personnes, au Cabanon du Domaine des Prés Verts, ressourcez-vous dans un cadre idyllique.

Montée à 2,50 de hauteur, le Cabanon domine la prairie qui s’étend jusqu’aux collines bordant le massif du Morvan.

Depuis son grand balcon, vous profiterez d’une vue apaisante

Son intérieur cosy, est à la fois chic et simple. Face au lit, une large baie vous permet d’admirer le paysage…

Chambre dotée d'un grand balcon et spa privatif.

Pour un moment de détente absolue, descendez quelques marches et relaxez-vous dans le Jacuzzi privatif, chauffé toute l’année, abrité et entouré de verdure.

Le Cabanon est comme un cocon, idéal pour se retrouver en toute confidentialité et se ressourcer.

Plus d'infos sur le Domaine des Prés Verts

Pour remporter ce magnifique séjour

Du lundi 29 novembre au vendredi 3 décembre, venez vous inscrire dans Côté jeu, entre 11h et 12h, au 03 80 42 15 15. Relevez les défis du jour avec France Bleu Bourgogne et repartez avec ce séjour... A vous de jouer, on vous attend !