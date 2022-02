Un séjour de rêve à Toulouse à gagner dans "Ca colle aux basques"

On vous offre cette semaine dans "Ca colle aux basques" un séjour de rêve à Toulouse. Vous allez pouvoir profiter de 2 nuits en chambre double avec les petits-déjeuners à l'hôtel 4 étoiles Novotel Toulouse Centre Compans Caffarelli en plein centre de la Ville Rose. Vous vous promènerez sur la mythique place du Capitole et vous vous arrêterez au restaurant Le Bibent. Cet établissement existe depuis pratiquement 200 ans et est une des meilleures adresses de la ville.

3 jours pour découvrir les richesses de Toulouse

En plus de l'hébergement et du restaurant, nous vous offrons 2 Pass Tourisme pour ne se préoccuper de rien durant votre séjour. Vous aurez l'occasion de découvrir la fameuse "Cité de l'espace" qui fête ses 25 ans et en apprendre plus sur l'Univers et les mystères de l'Espace.

Le "Musée Aeroscopia" vous ouvrira aussi ses portes pour observer des "géants de l'air" dans ce musée consacré à l'aéronautique.

Le Txapeldun pourra aussi entrer dans l'univers impressionnant de la "Halle de la machine" comme vous le montre la vidéo ci-dessous.

Enfin, vous gagnerez aussi vos 2 places pour entrer dans l'univers de "L'Envol des pionniers". Une immersion dans le monde des premiers hommes qui ont fait décollé les premiers avions.

Pour jouer, inscrivez-vous...

Le candidat qui répondra correctement à un maximum de questions en 60 secondes sera le champion de la semaine. Inscrivez-vous et jouez avec nous au 05.59.59.17.17. "Ca colle aux basques", c'est du lundi au vendredi entre 11 heures et midi !