Un séjour en 4 étoiles pour prolonger les vacances

Les vacances continuent avec ce cadeau d'exception, un séjour au Trinquet Berria à Hasparren . Vous allez profiter d'un moment privilégié dans un hôtel 4 étoiles. Ce séjour gastronomique pour deux personnes comprend : Une nuit pour deux personnes, deux menus découvertes au restaurant gastronomique "La Maison de Pierre", 1 étoile au Guide Michelin et deux petits déjeuners. Vous allez passer un séjour magnifique dans une bâtisse chargée d'histoire ou règne discrétion et authenticité. Ancien hôtel moderne d'Hasparren avec un des plus grands trinquet attenant des années 1920, vous pouvez vous y détendre, le temps d'un week-end romantique, d'une escapade solitaire, pour le travail ou en famille, Le Berria reste un lieu incontournable du pays basque intérieur.

Comment jouer pour gagner ce séjour ?

Du lundi 11 au vendredi 15 septembre jouez à "ça colle aux basques" entre 11h et 12h sur France Bleu Pays Basque. Si vendredi 15 septembre avant midi vous êtes le meilleur candidat de la semaine, à vous le séjour ! Pour jouer avec nous vous pouvez vous inscrire au 05 59 59 17 17. Le principe de notre jeu est simple : Tant que vous gagnez vous jouez ! Bonne chance