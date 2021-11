Un séjour en cabane perchée à Lopérec à gagner en partenariat avec Artisan'art 2021, marché de Noël à Pleyben

Artisan'art 2021 - Marché de Noël à Pleyben 50 artisans & créateurs

Artisan’art, organisé par l’école Diwan Kastellin, l’occasion de trouver un cadeau original et de qualité pour toute la famille grâce à aux 50 artisans / créateurs.

Jeux, jouets en bois, décorations, bijoux, vêtements et accessoires de mode pour enfants et adultes, sacs cuirs et tissus, peintres, photographes, plasticiens, céramiques utilitaires et décoratives, produits gastronomiques. L’équipe d’Artisan’art vous accueille avec son stand de crêpes et galettes, son bar et son espace enfants (jeux et activités de Noël).

Vente et pré-vente de sapin sur place.

Pass sanitaire obligatoire

A gagner le vendredi 26/11/21 à 8h40 sur France Bleu Breizh Izel !

1 nuit avec petits déjeuners pour deux personnes en cabane dans les arbres "Perché de nature" à Lopérec (validité : 1 an)

1 bon cadeau "Nectar et Papillon" à Pleyben

Cabane "Perché de nature" à Lopérec

La cabane est perchée à environ 5m de hauteur et repose sur un magnifique chêne avec qui vous serez très proche pendant votre séjour car il est au centre de la cabane. Vous pourrez ainsi ressentir ses mouvements, entendre le bruissement des feuilles... Cette cabane a été construite dans le respect de l'environnement et des chênes sur lesquels elle repose. De la terrasse vous pourrez profiter d'une vue magnifique sur les monts d'Arrée et regarder les poules et les chèvres en contrebas. L'endroit est idéal pour un moment de liberté et de reconnexion à la nature, mais aussi pour les amoureux des grands espaces qui pratique la randonnée, le vtt.

La cabane à une capacité d'accueil de deux personnes, un lit confortable et douillet sera fait à votre arrivée. Un poêle à bois est à votre disposition pour une soirée magique au coin du feu. Tout le nécessaire est prévu si vous souhaitez vous préparer quelque chose de chaud à boire ou à manger. Un toilette sec est installé dans la cabane, ainsi qu'un petit point d'eau (serviettes de toilettes fournies). Il n'y a pas d'électricité mais des éclairages à leds.

Noémie et Arnaud seront heureux de vous présenter notre belle région et de vous indiquer les randonnées autour de chez eux, ainsi que les lieux à voir, à visiter...

Nectar et Papillon à Pleyben

"Nectar et Papillon" : bon cadeau d'une valeur de 50 euros

À Pleyben, face de l’église, Nectar et Papillon Cave vous accueille avec sourire dans un décor chaleureux mêlant le traditionnel, le naturel et le moderne. Votre caviste vous propose une large gamme de produits artisanaux, locaux et de régions spécialisées dans la vente de :

Vins, champagne, spiritueux, bières artisanales (bouteilles et location de tireuse + fûts de bière)

Fromage, charcuterie traditionnelle et charcuterie fine

Préparation de plateau apéritif ou repas pour tous types d’évènement privés ou professionnels

Dégustation en terrasse paysagée avec planchas et consommation au verre ou bouteille

Coffret cadeaux

Évènement de fin d’année : Tombola avec 1 cadeau (valeur sup à 50 euros) / semaine jusqu’à Noël