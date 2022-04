Un séjour en Formule « Détente & Soins » à Hôtel du Bollenberg en jouant dans "Embarquement Immédiat"

Géré par la Famille HOLTZHEYER, l’Hôtel du Bollenberg, le Restaurant Côté Plaine et Spa de la Colline à Westhalten, un établissement dédié au bien-être situé dans une réserve naturelle classée « Natura 2000 » entre Colmar et Mulhouse. Nombreuses balades à pied, vtt etc au départ de l’Hôtel, lieu mythique comme la chapelle des sorcières

Restaurant « Côté Plaine » : 60 couverts, vous régalera avec une cuisine moderne et raffinée avec en période estivale une terrasse spacieuse offrant une vue imprenable sur le vignoble et la plaine d’Alsace – accessible à la clientèle de l’hôtel et aux clients de l’extérieur

Salle du Restaurant entièrement rénovée en 2021

Spa de la Colline : Véritable havre de paix à taille humaine, le Spa est composé d’un bassin intérieur chauffé aux larges baies vitrées, d’un sauna Finlandais 80°, d’un Hammam 40°, d’une cabine Physiotherm, d’une grotte à sel avec lits de flottaison chauffants, parc arboré avec transats avec vue imprenable sur la plaine, le vignoble et les montagnes

NOUVEAUTE 2022 :

espace « Quiétude », c’est un chalet de repos avec lits de détente avec vue sur plaine

jacuzzi extérieur inox avec vue vignoble

piscine extérieure chauffée pour la saison estivale

Un Sauna tonneau extérieur

Le spa est ouvert à la clientèle de l’hôtel avec des formules séjour et à l’extérieure avec une toute nouvelle carte

Proposant différentes formules, 3heures d’accès au Spa, des formules à la journée incluant un déjeuner ou dîner au Restaurant « Côté plaine », et même le petit déjeuner avec ou sans soins. Notre carte des soins à également un nouveau Look avec une nouvelle marque de produits de Soin, Vinésime à base d’ingrédients naturels de raisin et de baie de cassis.

Modelage

Domaine du Bollenberg :

“Venez découvrir ce lieu unique, entre vignes et lande, bénéficiant d’un ensoleillement exceptionnel ainsi que d’une flore inattendue.”

Surplombant la vallée de l’Ohmbach, la colline du Bollenberg culmine à 363 mètres et bénéficie d’un ensoleillement exceptionnel dû à sa situation géographique, nettement détaché du massif vosgien. Elle abrite une faune composée principalement d’oiseaux, de lézards, de papillons et d’une espèce d’escargot vivant dans les zones sèches. La flore est celle qui caractérise une lande calcicole et se compose de quatre milieux différents : la pelouse, la forêt, la vigne et les pierriers. On y retrouve de nombreuses plantes médicinales très prisées des herboristes ainsi que plusieurs variétés de fleurs et de baies, utilisées par le domaine pour la distillation d’eaux-de-vie rares. Le Bollenberg est la plus importante des cinq collines calcaires du canton de Rouffach, protégées pour leur faune et leur flore par arrêté préfectoral du 11.12.1965. Elle est également un lieu de randonnée très pratiquée et le berceau d’un excellent vin.

Remportez votre séjour en Formule « Détente & Soins» qui comprend :

Une Nuit en chambre double standard

Deux Petits-déjeuners Buffet

Deux Dîners 3 plats au Restaurant « Côté Plaine » (Hors Boissons)

Deux accès Spa de 3 heures

Kits Spa (tongs, serviettes, peignoirs)

Un modelage de 20 min par personne

