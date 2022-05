Un séjour en pleine nature à gagner sur France Bleu Poitou !

C'est le cadeau que France Bleu Poitou vous offre a semaine prochaine dans l'émission On Joue Ensemble à 11h !

Le principe est très simple ! Une minute pour répondre à 4 questions aussi bien sur la Culture Générale que l'actualité, sur la Région , ses coutumes, ses légendes, etc... qui vous permettent d'engranger des points, un sans faute, c'est à dire 4 point au questionnaire vous ouvrent les portes des questions thématiques et de cumuler un maximum de points supplémentaires en un minimum de temps ! Trois candidats chaque jour tentent leur chance, celui qui réalise le score le plus élevé à la fin de la semaine remporte ce magnifique séjour dans le Domaine Center Parcs du Bois aux Daims !

A vous de jouer toute la semaine sur France Bleu Poitou à partir de 11h en nous appelant au 05.49.60.20.20 !