Un séjour pour 4 personnes à Center Parcs, le bois aux daims, à gagner !

Retour à la nature avec center parcs et ses cottages au bord de l'eau

Un séjour pour 4 personnes au Centre parcs, le bois aux daims : voilà le cadeau de la semaine dans "Côté jeu" avec Sonia Brunet.

Au choix : 5 jours et 4 nuits (du lundi au vendredi) ou 4 jours et 3 nuits (du vendredi au lundi)

Partez vous changer les idées en famille ou entre amis dans un cottage tout équipé et profitez de l'espace "paradis tropical", de l'aquapark (avec tobogans, pataugeoire et arbre à eau pour les enfants), de la rivière sauvage "pleine de surprises", des restaurants et des boutiques. Mais aussi du bowling, des jeux d'arcade, d'un espace de jeux couvert pour enfants, d'un terrain de tennis ...

Cet hiver, venez tester l'Aquamundo et son eau à 30° ! - Center Parcs, Bois aux Daims

Sans oublier les daims qui se baladent librement autour des cottages, les enclos fermés avec des cerfs, des sangliers, des biches et le parcours avec des paons suspendus. Au total des centaines d'animaux pour avoir des paillettes dans les yeux.

A Center parcs, domaine du bois aux daims, les daims se baladent entre les cottages. - Center Parcs

