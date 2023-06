Un séjour surplombant l’océan à gagner avec l’Office de Tourisme de Quimperlé les Rias

De Scaër au Pouldu, de la forêt domaniale de Coatloc’h aux Roches du Diable, en passant par les rias et les petites plages abritées, la nature de la Destination Quimperlé les Rias est un doux concentré de Finistère Sud. On découvre un paysage vallonné où les mégalithes, églises, chapelles, et fontaines jalonnent les 1 300 km de circuits de randonnée. Côté mer, chacun sa plage ! Douces et calmes, familiales avec des activités nautiques accessibles à tous ou plus sportives avec une ambiance plus "Kalifornie" !

ⓘ Publicité

Vous séjournerez face à la mer à l’ Orée des plages ; le nouvel hôtel 3 étoiles de Clohars-Carnoët. Dressé sur les hauteurs de la station balnéaire du Pouldu, l'hôtel de 28 chambres a été totalement rénové pour vous accueillir d'avril à septembre.

Hôtel l'Orée des Plages à Clohars-Carnoët

1 séjour pour deux personnes à gagner jeudi 29/06/23 à 8h45 avec l'Office de Tourisme de Quimperlé les Rias :