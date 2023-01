Un soin par jour à gagner chez "Best Mum", l'institut de beauté des parents

Vous avez (très) envie d'un soin du visage, d'une manucure ou d'un massage ? Cette semaine, gagnez une séance bien-être par jour chez "Best Mum" ! Et si vous vous demandez ce que vous allez faire de vos enfants pendant ce temps ? Pas d'inquiétudes : "Best Mum" s'en occupe !