Un superbe bouquet mystère à gagner pour fêter les Mamans !

Ce dimanche 30 mai, ce sera un jour un particulier !

Elles sont formidables... Elles, ce sont les mamans, les mères, les madres. Et dimanche, vous aurez la possibilité de les remercier pour leurs actions au quotidien !

Pour la Fête des Mères, France Bleu Champagne-Ardenne s'associe à chaque enfant, grand ou petit, pour célébrer les mamans et, pour l'occasion, offre un superbe bouquet-mystère.

Le bouquet-mystère © Radio France

La composition, tenue secrète, réserve de belles surprises et sera un mélange de diverses fleurs toutes plus colorées et plus jolies les unes que les autres. Le bouquet sera livré à l'adresse de votre choix !

Pour remporter ce superbe bouquet, il suffit de participer à l'une de nos émissions ou à l’un de nos jeux durant la semaine : chaque auditeur sera de fait présélectionné et le tirage final aura lieu dimanche 30 mai, en direct. Donc, pour gâter votre maman autant qu'elle le fait avec vous au quotidien depuis votre naissance, appelez-nous au 0.809.400.500 (prix d'un appel local) et restez bien proche de votre téléphone, dimanche 30 mai, aux alentours de 11h40 !

Bonne chance à tous et bonne fête aux mamans du monde entier !