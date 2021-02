Un vidéo-projecteur WiFi portable ABOX à gagner, pour profiter du ciné à la maison !

Pour profiter dans les meilleures conditions de films et de séries, rien ne vaut une installation qualitative chez soi. On peut utiliser une TV ou, mieux, un vidéo-projecteur.

Et ça tombe bien car c'est justement un vidéo-projecteur très complet que France Bleu Champagne-Ardenne vous propose de remporter lors de la finale du dimanche 28 février !

Bien que petit, il a tout pour plaire

Le vidéo-projecteur ABOX est un appareil compact, léger et portable. Il bénéficie du WiFi, et d'un son stéréo et clair, pour vous garantir des soirées ciné dans les meilleures conditions possibles.

Le vidéo-projecteur ABOX est compatible avec les smartphones, bien évidemment, ce qui fait que vous pourrez partager vos films directement sur le vidéo-projecteur via le screen-mirroring.

Un polyvalence et une compatibilité à découvrir ! - ABOX

Sa compatibilité est grande, car il travaille en harmonie avec les BOX TV, la Chromecast de Google, la PS4 et les ordinateurs.

Essayer ce vidéo-projecteur, c'est redécouvrir le visionnage de films.

Creusons du côté des spécificités techniques...

Pour les puristes adeptes des chiffres, voici quelques éléments qui devraient vous convaincre concernant ce vidéo-projecteur :

résolution maximale supportée : 1920 x 1080p,

luminosité : 6.000 Lumens,

Plage de projection : 49 à 300 pouces,

recul idéal : 2 mètres.

Vivez de vrais moments d'émotion avec le vidéo-projecteur ABOX - ABOX

En outre, au niveau de la connectique, le vidéo-projecteur dispose d'un port HDMI, d'un slot pour carte SD, d'une prise casque, d'une prise VGA et d'une prise USB 2.0.

Pour le gagner, restez branchés !

Chaque participant aux jeux de la semaine sera présélectionné pour le tirage au sort qui aura lieu le dimanche 28 février vers 11h40.

Vous voulez tenter votre chance ? Appelez-nous au 0.809.400.500 (prix d'un appel local) dès qu'un animateur propose un jeu à l'antenne. Bonne chance !