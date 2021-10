Une Breizhbox® à gagner en partenariat avec le Festival Les Aventuriers de la Mer à Lorient

Breizhbox®, c’est quoi ?

Le coffret-cadeau imaginé, conçu et édité par l’Office de de tourisme de Lorient Agglomération

La box 100% locale implantée depuis 12 ans

Une gestion complète assurée par l’équipe Breizhbox® (disponibilités, réservations, confirmations)

4 coffrets-cadeaux à consommer en duo ou en famille

+ de 280 formules de séjours 2 jours / 1 nuit avec petit déjeuner + activités, croisières, spectacles, gastronomie… (selon formule choisie)

Breizhbox®

A gagner, un coffret-cadeau Breizhbox® orange d'une valeur de 219€ comprenant + de 80 propositions de court-séjours pour 2 personnes : hébergements insolites, visites culturelles, activités sportives, virée sur l’Île de Groix, détente et bien-être : vous êtes sûr de faire plaisir et de trouver le séjour qui conviendra !

Breizhbox® Orange

"Et pour la réservation ? Détendez-vous, on s’occupe de tout ! Notre force, c’est notre service de réservation dédié. Il suffit de choisir sa date et son séjour, de nous contacter et nous nous chargeons de réaliser toutes les réservations ! Grâce à l’implication d’une centaine d’acteurs locaux du tourisme, c’est la garantie d’un week-end de rêve sur notre belle destination Lorient Bretagne Sud !"

A gagner le vendredi 08/10/21 à 8h40 sur France Bleu Breizh Izel !

Festival Les Aventuriers de la Mer à Lorient du 05 au 10/1021

Comment sauver les océans ?

Eveiller à la mer, susciter des débats

Et changer les regards au Festival Les Aventuriers de la mer

Le Festival Les Aventuriers de la mer aura lieu du 5 au 10 octobre sur le site de Lorient La Base et à la Cité de la Voile Eric Tabarly pour mettre à l’honneur les aventurier.e.s maritimes du XXIe siècle.

Face aux défis climatiques et sociétaux, des hommes et des femmes de tout horizon maritime cherchent des solutions, innovent et, par leurs visions et leurs actions, ré-enchantent notre monde.

Cette 6e édition se veut résolument optimiste et fera la part belle à cette question centrale « Comment sauver les océans ? ». Chacun peut apporter sa part, mais comment agir ?

Plus d’une trentaine d’invités – scientifiques, artistes, explorateurs, navigateurs, réalisateurs, photographes…- témoins ou acteurs de notre temps – seront présents pour informer, discuter, échanger lors de rencontres ou de projections pendant le week-end.

Ce fil rouge sera mis en lumière par une rencontre d’ouverture au Théâtre de Lorient Mardi 5 octobre : un regard sur les femmes d’aujourd’hui, océanographes, qui marchent sur les pas d’une pionnière Anita Conti.

Mercredi 6 octobre, on vous embarque dans l'univers de DJ molécule à bord du chalutier de pêche le Joseph Roty II, la rencontre de la musique électro et de la pêche, dans le bunker du Sous-marin Fore S-645 et son musée.

Jeudi 7 octobre, c’est Jean-Louis Etienne, explorateur, scientifique, en projet sur l’Antarctique avec le Polar Pod, qui inaugurera le Festival à la Cité de la Voile.

Qui veillera au bien-être des Océans ? Pour aller plus loin, une journée sera consacrée aux nouvelles initiatives maritimes. Vendredi 8 octobre, avec le Forum des Initiatives maritimes et la Soirée du Prix des Initiatives maritimes, le Festival deviendra le lieu de découvertes des projets de demain, de Bretagne et d’ailleurs.

A la rencontre des sciences et des arts, de la raison et de l’émotion, un riche programme, en accès libre, a été concocté pour tous les publics : visites de bateaux, ateliers scolaires, projection de documentaires, expositions…

Un événement qui s’adresse à tous pour éveiller à la mer, susciter des débats sur les enjeux maritimes et participer au changement des regards.

"Notre part de colibri pour faire face aux grands défis du XXIe siècle".